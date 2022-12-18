Tunus’ta resmi sonuçlara göre erken seçime katılım yüzde 8.8 oldu

Tunus Bağımsız Yüksek Seçim Kurulu, parlamento üyelerini belirleyecek erken genel seçimlere katılım oranının resmi sonuçlara göre yüzde 8,8 olduğunu açıkladı.

Tunus’ta parlamento üyelerini belirleyecek erken genel seçimlerde oy verme işleminin tamamlanmasından bir gün sonra resmi sonuçlar açıklandı. Tunus Bağımsız Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Faruk Buaskar seçime katılım oranını yüzde 8,8 olarak açıklarken, 803 bin kişinin oy kullandığını duyurdu. Düşük katılımı seçim yasasındaki son değişikliklere, kamu kaynaklarının eksikliğine ve siyasal yozlaşmaya bağlayan Buaskar, “Bugünkü seçimlere katılımın düşük olması oylama sistemindeki değişiklikten ve siyasi finansman eksikliğinden kaynaklanmaktadır. Bu utanç verici bir oran değil, mütevazı bir oran” ifadelerini kullandı.

Tunus’taki siyasi kriz

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, geçtiğimiz yıl 25 Temmuz’da "ülkenin tehlikede olduğu" gerekçesiyle dönemin başbakanını görevden alarak, parlamentonun yetkilerini dondurmuştu. Tunus halkına hitap eden Said, “Ülkenin kurumları çöküyor. Ülkede yağmalamalar yaşanırken, iç savaşın çıkması için para toplayanlar var. Bana verilen sorumluluklara göre Tunus’taki durum karşısında ülkeyi kurtarmak için olağanüstü hal önlemlerinin alınması gerekiyor. Kritik bir dönemden geçiyoruz. Hiç kimsenin Tunus’a kendi malı gibi davranmasına izin vermeyeceğiz” ifadelerini kullanmıştı.

Said, 22 Eylül 2021’de ise imzaladığı kararnameyle yetkilerini genişleterek yürütme organını da kendisine bağlamıştı. Şubat 2022’de Yüksek Yargı Konseyinin feshedildiğini belirten Said, 25 Temmuz 2022’de anayasa değişikliği referandumuna, 17 Aralık 2022’de de erken genel seçime gidileceğini duyurmuştu. 25 Temmuz’da yüzde 30.5 katılımla düzenlenen referandumda, yüzde 94.6 "evet" oyuyla yeni anayasa kabul edilmişti.