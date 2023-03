Tunus’ta parlamento 2021’den sonra ilk kez toplandı

Tunus’ta 2021 yılında askıya alınan parlamento, seçimlerin ardından ilk kez toplandı.

Tunus’ta Cumhurbaşkanı Kays Said’in 2021’de yetkilerini dondurma kararı aldığı parlamento, düzenlenen ilk oturumla çalışmalarına başladı. Yeni dönem milletvekilleri, açılış oturumunda yemin etti. Oturuma başkanlık eden Saleh Mbarki yaptığı konuşmada, "Halkın temsilcileri olarak bize düşen görev, devletin birliği için yürütme organı ile ortak çalışmaktır" dedi.

Muhaliflerin çatı oluşumu Ulusal Kurtuluş Cephesi ise katılım oranının düşük olduğu seçimlerin ardından göreve başlayan parlamentoyu meşru olmadığı gerekçesiyle tanımayacağını açıkladı.

Bugün gerçekleştirilen açılış oturumuna yalnızca devlet yayın kuruluşlarından ve resmi haber ajansından gazetecilerin girmesine izin verildi. Birçok gazeteci girişlerini izin verilmemesi nedeniyle parlamento önünde yetkilileri protesto etti.

Tunus’taki siyasi kriz

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, 25 Temmuz 2021’de "ülkenin tehlikede olduğu" gerekçesiyle dönemin başbakanını görevden alırken, parlamentonun yetkilerini dondurmuştu. Said, 22 Eylül 2021’de ise imzaladığı kararnameyle yetkilerini genişleterek yürütme organını da kendisine bağlamıştı. Şubat 2022’de Yüksek Yargı Konseyinin feshedildiğini belirten Said, 25 Temmuz 2022’de anayasa değişikliği referandumuna, 17 Aralık 2022’de de erken genel seçime gidileceğini duyurmuştu. Yüzde 30,5 katılımla düzenlenen referandumda, yüzde 94,6 "evet" oyuyla yeni anayasa kabul edilmişti. Anayasanın değişmesinin ardından parlamentonun yetkileri de kısıtlanmış oldu.

Ülkede 29 Ocak’ta parlamento seçimlerinin ikinci turu düzenlenmiş, seçime katılım oranını yüzde 11,3 olarak belirlenmişti. Seçimin siyasi partiler tarafından boykot edilmesi nedeniyle milletvekillerinin çoğunluğu bağımsız olarak parlamentoya girdi.