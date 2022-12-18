Tunus’ta muhalif grup lideri Shabi’den Cumhurbaşkanı Said’e istifa çağrısı

Tunus’ta parlamento üyelerini belirleyecek erken genel seçimlerde katılımın yüzde 10’un altında kalmasının ardından muhalif siyasilerden oluşan Tunus Ulusal Kurtuluş Cephesi lideri Ahmed Najib al-Shabi, Cumhurbaşkanı Kays Said’e istifa etmesi çağrısında bulundu.

Tunus’ta resmi olmayan ilk sonuçlara göre Tunuslu seçmenlerin yalnızca yüzde 8,8’inin oy kullandığı parlamento seçimlerinin ardından muhalefet, Cumhurbaşkanı Kays Said’e tepki gösterdi. Dün akşam açıklanan ön sonuçların "büyük bir deprem" etkisi oluşturduğunu söyleyen muhalif siyasilerden oluşan Tunus Ulusal Kurtuluş Cephesi lideri Ahmed Najib al-Shabi, bu sonuçların 25 Temmuz sisteminin ve Said’in başarısızlığına bir kanıt oluşturduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Said’i görevden çekilmeye çağıran Shabi, Said’in tüm meşruiyetini kaybettiğini de sözlerine ekledi.

Tunus’taki siyasi kriz

Cumhurbaşkanı Said, geçtiğimiz yıl 25 Temmuz’da "ülkenin tehlikede olduğu" gerekçesiyle dönemin başbakanını görevden alırken, parlamentonun yetkilerini dondurmuştu. Tunus halkına hitap eden Said, “Ülkenin kurumları çöküyor. Ülkede yağmalamalar yaşanırken, iç savaşın çıkması için para toplayanlar var. Bana verilen sorumluluklara göre Tunus’taki durum karşısında ülkeyi kurtarmak için olağanüstü hal önlemlerinin alınması gerekiyor. Kritik bir dönemden geçiyoruz. Hiç kimsenin Tunus’a kendi malı gibi davranmasına izin vermeyeceğiz” ifadelerini kullanmıştı.

Said, 22 Eylül 2021’de ise imzaladığı kararnameyle yetkilerini genişleterek yürütme organını da kendisine bağlamıştı. Şubat 2022’de Yüksek Yargı Konseyinin feshedildiğini belirten Said, 25 Temmuz 2022’de anayasa değişikliği referandumuna, 17 Aralık 2022’de de erken genel seçime gidileceğini duyurmuştu. 25 Temmuz’da yüzde 30.5 katılımla düzenlenen referandumda, yüzde 94.6 "evet" oyuyla yeni anayasa kabul edilmişti.