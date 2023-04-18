Tunus’ta Ennahda’nın ofisleri kapatıldı

Tunus’ta Ennahda Hareketi Lideri Raşid El-Gannuşi’nin gözaltına alınmasının ardından partinin ülkedeki tüm ofisleri kapatıldı.

Tunus’ta Ennahda Hareketi Lideri ve eski Meclis Başkanı Raşid El-Gannuşi, güvenlik güçleri tarafından evine baskın düzenlenmesinin ardından gözaltına alınmıştı. Polisin partinin genel merkezinde arama yaptığı ve tüm ofislerin kapatıldığı duyuruldu. Ennahda Hareketi yetkilisi Riyad Al-Shuaibi, parti genel merkezine yapılan baskını doğrulayarak, "Polis, partinin ülkenin başka yerlerindeki ofislerini de kapattı" dedi.

Ennahda Hareketi’nden yapılan açıklamada, Gannuşi’nin gözaltına alınması "tehlikeli bir gelişme" olarak nitelendirilmiş, "muhalefetteki siyasi aktivistlerin küfürleri"ne son vermesi ve Gannuşi’nin derhal serbest bırakılması çağrısında bulunulmuştu.

Öte yandan, Tunus özel radyosu Mosaiqu FM tarafından yapılan haberde, Gannuşi’nin Ulusal Kurtuluş Cephesi liderleriyle yaptığı bir konuşmanın video kaydının sızdırılması sonucu sorgulanmak üzere gözaltına alındığı bildirilmişti.