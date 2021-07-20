banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Dünyanın en hızlı treni! İki bin kilometreyi 3.5 saatte alıyor
Dünyanın en hızlı treni! İki bin kilometreyi 3.5 saatte alıyor
Babanın en acı bayramı!
Babanın en acı bayramı!
AB EKONOMİSİNDE İYİMSERLİK SÜRÜYOR
AB EKONOMİSİNDE İYİMSERLİK SÜRÜYOR
ABD ekonomisinde COVID-19 durgunluğu 2 ay sürdü
ABD ekonomisinde COVID-19 durgunluğu 2 ay sürdü

Tunus Sağlık Bakanı Mehdi görevden alındı

Tunus Başbakanı Hişam El-Meşişi’nin ofisi tarafından yapılan açıklamada, Sağlık Bakanı Faouzi Mehdi’nin görevden alındığı duyuruldu.

Politika 20.07.2021, 23:01
Tunus Sağlık Bakanı Mehdi görevden alındı
banner502

Tunus Başbakanı Hişam El-Meşişi’nin ofisi tarafından yapılan açıklamada, Sağlık Bakanı Faouzi Mehdi’nin görevden alındığı duyuruldu.

Tunus, Covid-19 salgını nedeni ile zor günler geçiriyor. Tunus Başbakanı Hişam El-Meşişi’nin Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Sağlık Bakanı Faouzi Mehdi’nin görevden alındığı duyuruldu. Mehdi’nin neden görev alındığına ilişkin açıklama yapılmazken, Mehdi’nin salgınla mücadeledeki başarısızlığı ve aşılamadaki yavaşlık nedeni ile görevden alındığı düşünülüyor.

Açıklamada, Sosyal İşler Bakanı Mohamed Trabelsi’nin Sağlık Bakanı görevine vekaleten yapacağı aktarıldı.
Yorumlar (0)
26°
açık
banner501