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Tunus ile 150 milyon dolarlık savunma sanayi ihracatına imza atıldı
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, savunma sanayiinin yılın son günlerinde Tunus’a önemli ihracatlar gerçekleştirdiğini açıkladı.
Politika 24.12.2020, 14:24
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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, savunma sanayiinin yılın son günlerinde Tunus’a önemli ihracatlar gerçekleştirdiğini açıkladı.Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan İsmail Demir, Tunus ile savunma sanayii işbirliği toplantısını video konferans yoluyla gerçekleştirdiklerini belirterek, “Savunma sanayiimiz yılın son günlerinde Tunus’a önemli ihracatlar gerçekleştirdi. Başkanlığımız koordinasyonunda 5 firmamız toplam 150 milyon dolar tutarında ihracata imza attı. TUSAŞ’ın ANKA-S İHA’ları, BMC’nin Kirpi ve Nurol Makina’nın Ejder Yalçın zırhlı araçları, Katmerciler A.Ş’nin tanker ve tank taşıyıcı gibi çeşitli araçları, ASELSAN’ın elektro-optik sistemleri Tunus güvenlik güçlerinin hizmetinde olacak” ifadelerini kullandı.
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