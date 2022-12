Tunus halkı erken genel seçimler için sandık başında

Tunus’ta parlamento üyelerini belirleyecek erken genel seçimlerde oy verme işlemi başladı.

Tunus’ta halk, parlamento üyelerini belirlemek üzere sandık başına gidiyor. Erken genel seçimler için oy verme işlemi yerel saatle 08.00’de başladı. Muhalefetin kontrolündeki parlamentonun Temmuz 2021’de Cumhurbaşkanı Kays Said tarafından feshedilmesinden bu yana yapılan ilk seçimde 120’si kadın olmak üzere bin 58 aday 161 sandalyeli parlamentoya girmek için yarışıyor. 160 seçim bölgesinin 10’undan sadece birer aday milletvekilliği için başvuru yaparken, 7 seçim bölgesinden ise herhangi bir başvuru olmadı. Adayların bağımsız olarak girdiği seçimde sandıklar 18.00’de kapanacak.

Muhaliflerin boykot ettiği seçime katılımın düşük olması bekleniyor.

Tunus’taki siyasi kriz

Cumhurbaşkanı Said, geçtiğimiz yıl 25 Temmuz’da "ülkenin tehlikede olduğu" gerekçesiyle dönemin başbakanını görevden alırken, parlamentonun yetkilerini dondurmuştu. Tunus halkına hitap eden Said, “Ülkenin kurumları çöküyor. Ülkede yağmalamalar yaşanırken, iç savaşın çıkması için para toplayanlar var. Bana verilen sorumluluklara göre Tunus’taki durum karşısında ülkeyi kurtarmak için olağanüstü hal önlemlerinin alınması gerekiyor. Kritik bir dönemden geçiyoruz. Hiç kimsenin Tunus’a kendi malı gibi davranmasına izin vermeyeceğiz” ifadelerini kullanmıştı. Said 22 Eylül 2021’de ise imzaladığı kararnameyle yetkilerini genişleterek yürütme organını da kendisine bağlamıştı. Şubat 2022’de Yüksek Yargı Konseyinin feshedildiğini belirten Said, 25 Temmuz 2022’de Anayasa değişikliği referandumuna, 17 Aralık 2022’de de erken genel seçime gidileceğini duyurmuştu. 25 Temmuz’da yüzde 30.5 katılımla düzenlenen referandumda, yüzde 94.6 "evet" oyuyla yeni Anayasa kabul edilmişti.

Nahda Hareketi ve diğer bazı önemli siyasi partiler ile muhalif siyasilerden oluşan Tunus Ulusal Kurtuluş Cephesi ise aldığı kararlar nedeniyle Said’i darbe yapmakla suçlayarak seçimi boykot ediyor.