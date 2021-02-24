Tunus Başbakanı El-Meşişi görevi sona eren Türk Büyükelçi Onaner’i ağırladı

Tunus Başbakanı Hişam El-Meşişi, görevi sona eren Türkiye’nin Tunus Büyükelçisi Refik Ali Onaner’i ağırladı.

Tunus Başbakanı Hişam El-Meşişi, görevi sona eren Türkiye’nin Tunus Büyükelçisi Refik Ali Onaner ile Tunus’un başkenti Tunus’taki Hükümet Sarayı’nda bir araya geldi. Görüşmede El-Meşişi, Tunus ile Türkiye arasındaki kardeşlik ve işbirliği ilişkilerine övgüde bulunarak, iki ülke arasındaki köklü gelenek ve tarihi ilişkilerin önemli olduğunu vurguladı. Görüşmede çeşitli alanlarda Tunus ve Türkiye arasında işbirliğinin sürdürülmesinin ele alınırken Libya’daki gelişmeler de tartışıldı