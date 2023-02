Tunus Bağımsız Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Buaska: "Parlamentoda 217 olan milletvekili sayısı 161’e düşürüldü"

Tunus Bağımsız Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Farouk Buaska, "Parlamentoda 217 olan milletvekili sayısı 161’e düşürüldü" dedi.

Tunus Bağımsız Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Farouk Bouaskar, Seçim Kurulu tarafından düzenlenen basın toplantısına katıldı. Buaska yeni parlamentoda şu anda 217 olan milletvekili sayısının 161’e düşürüldüğünü bildirerek, seçim bölgesi sayısının ise Tunus’ta 151, yurt dışında ise 10 olduğunu belirtti. Bouasker toplantıda şu anda mevcut olan milletvekili sayısının 154 olduğunu söyleyerek, "Seçimler kimine göre zor, kimine göre tartışmalıydı ama biz üzerimize düşen görevi yerine getirmek için çabaladık" ifadelerini kullandı.

Tunus’taki siyasi kriz

Cumhurbaşkanı Kays Said, Temmuz 2021’de "ülkenin tehlikede olduğu" gerekçesiyle dönemin başbakanını görevden alırken, parlamentonun yetkilerini dondurmuştu. Said, 22 Eylül 2021’de ise imzaladığı kararnameyle yetkilerini genişleterek yürütme organını da kendisine bağlamıştı. Şubat 2022’de Yüksek Yargı Konseyinin feshedildiğini belirten Said, 25 Temmuz 2022’de Anayasa değişikliği referandumuna, 17 Aralık 2022’de de erken genel seçime gidileceğini duyurmuştu. Yüzde 30.5 katılımla düzenlenen referandumda, yüzde 94.6 "evet" oyuyla yeni anayasa kabul edilmişti.

Ülkede 29 Ocak’ta parlamento seçimlerinin ikinci turu düzenlenmiş, seçime katılım oranını yüzde 11.3 olarak belirlenmişti.