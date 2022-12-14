Tunceli Belediyesi hizmet binasının elektriği kesildi

Tunceli Belediyesi hizmet binasının elektrikleri, Aksa Fırat Elektrik’e olan borçları nedeniyle kesildi. Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, duruma tepki göstererek, "Kamu hizmetini engellemek halka, kamuya zarar vermektir. Bunu doğru bulmuyoruz" dedi.

Tunceli Belediyesi hizmet binasının elektriği, Aksa Fırat Elektrik Perakende Satış AŞ’ye olan borcu nedeniyle kesildi. Belediye hizmetlerinin yürümesi için zaman zaman jeneratörler devreye sokulurken, Başkan Fatih Mehmet Maçoğlu kesintiye tepki gösterdi. Belediyenin ilgili şirkete toplamda 14 milyona yakın borcunun bulunduğunu söyleyen Maçoğlu, borç nedeniyle belediyeye ait bazı yerlerin elektriklerinin daha önce kesildiğini, borçlarını ödemelerine rağmen hâlâ açılmadığını dile getirdi. Maçoğlu, "Eylülden beri asfalt yapamıyoruz. Çünkü eylül ayında asfalt plentinin elektriğini kestiler. Bütün park ve bahçeleri açan insanlar, park ve bahçelerde yürüyemez hale geldiler. Çünkü elektriklerini kestiler. Bu borçları inkar etmek ya da ödeyip ödememe meselelerinden çok, ödeyememe meselesinden kaynaklanıyor. 3-4 ay asfalt plentinin kapalı olması, bu şehrin yollarını yapmama anlamına geliyor, ki bu halka hizmet yapmama anlamına geliyor. Bu kesintinin anlamı ne? Vergilerin, kiraların, beyanların, su ve çevre vergisi gibi bütün halk tarafından belediyeye ödenmesi gereken faturaların ödenmemesi anlamına geliyor. Evet, jeneratörleri zaman zaman açıyoruz. Ancak düşük fazdan kaynaklı sorunlar yaşıyoruz. Zaman zaman açıp zaman zaman kapatıyoruz. Ve binada çalışan personelin çok büyük bölümünün üşümesi söz konusu olmaya başladı" diye konuştu.

“Gücümüz oranında ödüyoruz”

Borçlarını güçleri oranında ödemeye çalıştıklarını aktaran Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, " ’Ödemiyorlar’ diyorlar. Aslında gücümüz oranında ödemeye çalışıyoruz. Mesele geçen ay 360 bin lira belediye ödenmesi gereken tüketim vergisi vardı. Biz bu vergiyi mahsup ederek 165 bin lirası da belediyeden olmak üzere 525 bin liralık ödeme yaptık. Gücümüz oranında ödüyoruz ancak olmayan bir şeyi nasıl ödeyebiliriz. Gelen gelir, 5 milyon 3 bin ile 5 milyon 600 bin lira arasında değişiyor. En son geçen ay yüzde 5 yüksek bir para gelmesine rağmen 5 milyon 600 bin lira civarında bir para geldi. Bunun zaten 4.5 milyonunu çalışanlara ödedik. ‘Karar vereceksiniz’ diyorlar, ‘ya bize ödeyeceksiniz ya da çalışan işçi ve emekçinin maaşlarını vereceksiniz’. ‘Hiç ödemediler’ diyorlar. 2022 yılı içerisinde sadece mahsup ettiğimiz ve ödediğimiz 4 milyon 600 bin lira. Aslında para oldukça ödüyoruz. Ama para olmayınca nasıl ödeme yapacaksınız. Şimdi 12-13 milyona kadar çıkan, 4 milyon 600 bin lirası ödenen borcun üzerine 400 bin lira olan borç için hizmet binasının elektriğini kesmek şu demek, bütün hizmet alanlarının iletişim merkezi burada. Bunu çökertip belediyeyi hizmet edemez hale getirmek anlamına geliyor. Kamuya zarar verme anlamına geliyor. Kamuya ait olan bir kurumun elektriğini kesip hizmet etmemesini sağlamak kamu zararıdır" dedi.

"Ödemelerini yaptığımız halde, açılmayan sayaçlar var"

Daha önce elektrikleri kesilen ancak ödeme yapmalarına rağmen açılmayan sayaçlar olduğunu dile getiren Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, bu konuya ilişkin cumhuriyet başsavcılığına başvuruda bulunduklarını söyledi. Maçoğlu, “Bakın asfalt plentinin ödemesi, kasım ayının 4’ünde yapılmış, hala bir aydan fazla zamandır sayacı açmıyorlar. Park ve bahçeleri ağustos ayında mühürlediler. Ödememize rağmen sayaçları açmadılar" ifadelerini kullandı.

"Elektriği kesen kurumun birçok eksiği var"

Belediye olarak ilgili kurumun da birçok eksiğini tespit ettiklerini ifade eden Maçoğlu, "Tespit ettiğimiz eksikler konusunda resmi mevzuat ve olabilirlik üzerinden tartışma yürütüyoruz. O zaman şöyle mi yapalım; bir kamu kurumu bizi zor durumda bıraktı diye bizim de onları zor durumda bırakmak gibi bir çabamız mı olmalı? Biz bunu doğru bulmuyoruz. Kamu kurum ve kuruluşları hizmet alanlarıdır. Onun için halka hizmet eden hiçbir kurumun zor durumda kalmasını istemeyiz hatta destek vermek için çaba harcarız. Kamu hizmetini engellemek halka, kamuya zarar vermektir. Bunu doğru bulmuyoruz" diye konuştu.

Belediyenin toplam elektrik borcunun 13 milyon 701 lira olduğuna vurgu yapan Maçoğlu, “Ama hizmet binasıyla ilgili borç 400 bin lira. Biz her ay 360 bin ile 400 bin lira arası ödeme yapıyoruz. 2021 yılında ödeme gücümüz vardı, tamamıyla ödemeye çalışıyorduk. 300 bin, 500 bin, 700 bin. Ancak şimdi gelen faturalar bizim karşılayabileceğimiz miktarlar değil. 2 milyonluk faturayı ödeyemiyoruz. Şu anda kesinti yapılan ana merkezimizin borcu 400 bin lira. Bu meseleyle ilgili gücümüz oranında ona da ödeme yapacağız. Ama 13 milyonluk borç çok aşağıdan gelen bir borçlanma. Biz o borçları öderken güncel borçları ödeyemez durumda kaldık. Çok aşağıdan gelen, kayyum döneminden kalan borçları öderken bu borçları ödeyemiyoruz’’ ifadelerini kullandı.