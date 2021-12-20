Tüm ücretlilerin asgari ücrete kadar olan kazançları vergi dışı bırakılacak

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda tüm ücretlilerin kazancında asgari ücrete kadar olan kısmı için damga ve gelir vergisinin kaldırılmasını içeren önerge kabul edildi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin maddeleri görüşülüyor. AK Parti milletvekillerinin teklifi ile tüm ücretlilerin asgari ücrete kadar olan kazançlarında damga ve gelir vergisinin kaldırılmasını içeren önerge kabul edildi. Vergi istisnası 18.5 milyon işçi ve memuru kapsayacak. Ayrıca asgari geçim indirimi uygulamasının kaldırılması önergesi de kabul edildi.