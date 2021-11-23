Tüm programlar iptal edildi! CHP'de olağanüstü toplantı!

TL'ni tarihi değer kaybının ardından Ankara'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. CHP Genel Başkan Başdanışmanı Deniz Demir, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yarınki ziyaretlerini iptal ettiğini ve parti MYK'sının olağanüstü toplanacağını duyurdu.

6 PARTİNİN KURMAYLARI MECLİSTE BİR ARAYA GELDİ

Ayrıca CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi, DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcıları da TBMM'de bir araya geldi.