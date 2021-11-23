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Tüm programlar iptal edildi! CHP'de olağanüstü toplantı!
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Gaziantep ve Şanlıurfa programlarını iptal etti. Doların 13 lirayı görmesinin ardından CHP MYK yarın olağanüstü toplanacak.
Politika 23.11.2021, 20:10
TL'ni tarihi değer kaybının ardından Ankara'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. CHP Genel Başkan Başdanışmanı Deniz Demir, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yarınki ziyaretlerini iptal ettiğini ve parti MYK'sının olağanüstü toplanacağını duyurdu.
6 PARTİNİN KURMAYLARI MECLİSTE BİR ARAYA GELDİ
Ayrıca CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi, DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcıları da TBMM'de bir araya geldi.