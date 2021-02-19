Tüfenkci’den CHP’ye terör eleştirisi

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, CHP’ye terör eleştirisi yapıp, "Şehitler konusunda devleti ve Cumhurbaşkanımızı suçlayanlar PKK’yı akladıklarının farkında değiller" dedi.

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Malatya Merkez Spor Salonu’nda düzenlenen AK Parti Malatya Kadın Kolları 6. Olağan İl Kongresinde konuştu. Tüfencki ana muhalefet partisi CHP’ye terör eleştirisinde bulunarak, "Şehitler konusunda devleti ve Cumhurbaşkanımızı suçlayanlar PKK’yı akladıklarının farkında değiller. 1 oy için onlarla işbirliği yapanlara bu millet Allah’ın izniyle hesap soracak" şeklinde konuştu.

AK Partili kadınların mazlum coğrafyalardaki annelerin gözyaşı olduğunu kaydeden Tüfenkci "AK kadınlar gözyaşı olurlar, dua olurlar ama asla ve asla ayak oyunlarında olmazlar. Ufak tefek hesap yaparak şu veya bu algı yapmanın içerisinde olamazlar. Milletle beraber yürürler, milletin derdiyle dertlenirler. Birileri AK Parti içinde ayak oyunları yaparak çekişmeler fitneler oluşturmaya çalışır ama bilsinler AK kadınlar olduğu müddetçe bu oyunlara asla ve asla gelmeyiz" ifadelerini kullandı.

Terör örgütü PKK’nın rehin tuttuğu 13 Türk vatandaşını şehit etmesiyle ilgili de konuşan Tüfenkci, ana muhalefet partisi CHP’ye terör eleştirisinde bulundu.

Tüfenkci, "Terörle aralarına mesafe koyamayanlar, bir oy için işbirliği yapanlar utanmadan, sıkılmadan milletin gözünün içine baka baka devleti ve Cumhurbaşkanımızı suçluyorlar. Onlar bunu yaparak PKK’yı akladıklarının farkında değiller. 1 oy için onlarla işbirliği yapanlara bu millet Allah’ın izniyle hesap soracak. Dış güçlerin maşası olanlar istiyorlar ki bu millet diz çöksün, dokunulduğunda parçalansın ekonomik olarak çöksün istiyorlar ama bilmiyorlar ki Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde IMF’ı bu ülkeden kovan AK Partidir. Onlar bilmiyorlar ki mavi vatanı koruyan, Libya’da Suriye’de Irak’ta bu ülkenin hakkını koruyanlar var" diye konuştu.