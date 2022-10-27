TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı adliyeye sevk edildi

Terör propagandası yapmak suçundan gözaltına alınan Türk Tabipleri Birliği Başkanı Fincancı adliyeye sevk edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, "terör örgütü propagandası yapmak" ve "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama" iddialarıyla açtığı soruşturma çerçevesinde dün İstanbul’da gözaltına alınan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı ve Adli Tıp Uzmanı Şebnem Korur Fincancı Adliye sevk edildi