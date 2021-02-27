TSK’ya ait deniz karakol uçağının, kabul test uçuşu başarıyla tamamladı

Milli Savunma Bakanlığı, MELTEM-3 projesi kapsamında, TCB 752 numaralı deniz karakol uçağının kabul test uçuşunu başarıyla tamamladığını bildirdi.

Sosyal medya hesabından test uçuşuna ait fotoğrafların da bulunduğu bir paylaşım ile konuyla ilişkin açıklamada bulunan Milli Savunma Bakanlığı’nın paylaşımında, “MELTEM-3 projesi kapsamında, TCB 752 kuyruk numaralı deniz karakol uçağımız kabul test uçuşunu başarıyla icra etti” denildi.