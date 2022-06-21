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TSK unsurlarının 18 ay daha Libya’da bulunmasına ilişkin tezkere TBMM’den geçti

TSK unsurlarının 18 ay daha Libya’da bulunmasına ilişkin tezkere TBMM’den geçti.

Politika 21.06.2022, 19:01 21.06.2022, 23:00
TSK unsurlarının 18 ay daha Libya’da bulunmasına ilişkin tezkere TBMM’den geçti

TSK unsurlarının 18 ay daha Libya’da bulunmasına ilişkin tezkere TBMM’den geçti.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin 18 ay daha Libya’da bulunmasına yönelik Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi görüşmeleri düzenlendi ve tezkere görüşmelerin sonunda kabul edildi.

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