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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Marmaris’te çıkan orman yangınına yönelik çalışmaları incelemek üzere bölgeye gidiyor.
TSK unsurlarının 18 ay daha Libya’da bulunmasına ilişkin tezkere TBMM’den geçti
TSK unsurlarının 18 ay daha Libya’da bulunmasına ilişkin tezkere TBMM’den geçti.
Politika 21.06.2022, 19:01 21.06.2022, 23:00
TSK unsurlarının 18 ay daha Libya’da bulunmasına ilişkin tezkere TBMM’den geçti.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin 18 ay daha Libya’da bulunmasına yönelik Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi görüşmeleri düzenlendi ve tezkere görüşmelerin sonunda kabul edildi.