Truss: "Bizi daha parlak günlerin beklediğini biliyorum"

Eski İngiltere Başbakanı Liz Truss Downing Street’te Başbakanlık Ofisi’nin önünde yaptığı konuşmasında, "Bizi daha parlak günlerin beklediğini biliyorum" dedi.

Eski İngiltere Başbakanı Liz Truss Downing Street’te yer alan Başbakanlık Ofisi’nin önünde konuştu. Truss yaptığı konuşmasında, İngiltere’yi daha parlak günlerin beklediğini söyleyerek, "Ülkemiz bir fırtınada savaşmaya devam ediyor. Ama ben Britanya’ya inanıyorum. İngiliz halkına inanıyorum. Ve önümüzde daha parlak günlerin olduğunu biliyorum" ifadelerini kullandı.

Truss Romalı filozof Seneca’nın sözlerine atıfta bulunarak, "Başbakanlık dönemimden bu yana, cesur olmamız ve karşılaştığımız zorluklarla yüzleşmemiz gerektiğine her zamankinden daha fazla inandım. İşler zor olduğu için cesaret edemiyoruz. Cesaret edemediğimiz için de daha zor oluyorlar" dedi.

Liz Truss, Rishi Sunak’ın yeni Başbakan seçilmesinin ardından Başbakanlık görevini devretmek için Buckingham Sarayı’na gitmek üzere Downing Street’ten ayrıldı.