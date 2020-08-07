Trump’tan Çin merkezli mobil uygulamalarla iş yapmayı yasaklayan iki kararname
ABD BAŞKANI DONALD TRUMP, ÇİN MERKEZLİ SOSYAL MEDYA PLATFORMU TİKTOK VE WECHAT İLE İŞ YAPILMASINI YASAKLAYAN İKİ KARARNAME İMZALADI.
ABD Başkanı Donald Trump, Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok ve WeChat ile iş yapılmasını yasaklayan iki kararname imzaladı.
ABD’de Çinli ByteDance şirketine ait sosyal medya uygulaması TikTok gerilimi devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump, Çin merkezli şirketler tarafından geliştirilen uygulamaların ülkesinin ulusal güvenliğine karşı risk oluşturduğu gerekçesiyle TikTok ve WeChat ile iş yapılmasını yasaklayan iki yeni kararname imzaladı. Söz konusu uygulamaların ülkesinin ekonomisi ve dış politikasını da hedef aldığını ifade eden Trump’ın imzaladığı 2 kararnamenin 45 gün sonra yürürlüğe gireceği aktarıldı.
ABD Senatosu ise hükümet çalışanlarına mobil cihazlarına Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok’u indirmeyi yasaklayan yasa tasarısını onaylamıştı. Trump geçtiğimiz 3 Ağustos’ta ABD’li bir şirkete satılmadığı takdirde TikTok’u 15 Eylül’de yasaklayacağını açıklamıştı.
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