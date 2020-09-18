Trump’ın Özel Kalemi Meadows: "5 ülke daha İsrail’le ilişkilerini normalleştirmeyi düşünüyor"
ABD BAŞKANI DONALD TRUMP'IN ÖZEL KALEMİ MARK MEADOWS İSRAİL'İN BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ VE BAHREYN İLE İMZALADIĞI İLİŞKİLERİN NORMALLEŞTİRİLMESİ ANLAŞMASINA YÖNELİK YAPTIĞI AÇIKLAMADA, "5 ÜLKE DAHA İSRAİL'LE İLİŞKİLERİNİ NORMALLEŞTİRMEYİ DÜŞÜNÜYOR" DEDİ.
ABD Başkanı Donald Trump’ın Özel Kalemi Mark Meadows İsrail’in Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn ile imzaladığı ilişkilerin normalleştirilmesi anlaşmasına yönelik yaptığı açıklamada, "5 ülke daha İsrail’le ilişkilerini normalleştirmeyi düşünüyor" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump’ın Özel Kalemi Mark Meadows, Wisconsin eyaletine gerçekleştirdiği ziyaret sırasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn arasında bu hafta imzalanan ilişkilerin normalleştirilmesi anlaşmasına değinen Meadows, "Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn’in ardından 5 ülke daha ciddi şekilde İsrail ile normalleşme anlaşması imzalamayı düşünüyor" dedi. Meadows, söz konusu ülkelerin isimlerine yönelik bilgi paylaşmazken 3 ülkenin bölgeden olduğunu belirtti.
Öte yandan Beyaz Saray’da geçtiğimiz Salı günü imzalanan anlaşma öncesi BAE ve Bahreyn temsilcileri ve İsrail Başbakanı Netanyahu ile ayrı ayrı gazetecilerin karşısına çıkan Trump, İsrail’le ilişkileri normalleştirme anlaşmalarına 5-6 ülkenin daha katılabileceğini ifade etmişti.
|İmsak
|05:15
|Güneş
|06:41
|Öğle
|13:03
|İkindi
|16:31
|Akşam
|19:16
|Yatsı
|20:36
|Takımlar
|O
|P
|1. Göztepe
|1
|3
|2. Karagümrük
|1
|3
|3. Beşiktaş
|1
|3
|4. Galatasaray
|1
|3
|5. Alanyaspor
|1
|3
|6. Hatayspor
|1
|3
|7. Antalyaspor
|1
|3
|8. Erzurumspor
|1
|3
|9. Fenerbahçe
|1
|3
|10. Kayserispor
|1
|3
|11. Konyaspor
|0
|0
|12. Çaykur Rizespor
|1
|0
|13. Ankaragücü
|1
|0
|14. Kasımpaşa
|1
|0
|15. Gaziantep FK
|1
|0
|16. Trabzonspor
|1
|0
|17. Sivasspor
|1
|0
|18. Gençlerbirliği
|1
|0
|19. Başakşehir
|1
|0
|20. Malatyaspor
|1
|0
|21. Denizlispor
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|1
|3
|2. Balıkesirspor
|1
|3
|3. Altınordu
|1
|3
|4. Ümraniye
|1
|3
|5. Adanaspor
|1
|3
|6. Ankara Keçiörengücü
|1
|3
|7. Ankaraspor
|1
|3
|8. Akhisar Bld.Spor
|1
|1
|9. Altay
|1
|1
|10. Tuzlaspor
|1
|1
|11. Samsunspor
|1
|1
|12. Bandırmaspor
|1
|0
|13. Boluspor
|1
|0
|14. Eskişehirspor
|1
|0
|15. İstanbulspor
|1
|0
|16. Bursaspor
|1
|0
|17. Giresunspor
|1
|0
|18. Menemen Belediyespor
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|1
|3
|2. Leicester City
|1
|3
|3. Chelsea
|1
|3
|4. Newcastle
|1
|3
|5. Wolverhampton
|1
|3
|6. Liverpool
|1
|3
|7. Crystal Palace
|1
|3
|8. Everton
|1
|3
|9. Aston Villa
|0
|0
|10. Burnley
|0
|0
|11. Man City
|0
|0
|12. M. United
|0
|0
|13. Leeds United
|1
|0
|14. Southampton
|1
|0
|15. Tottenham
|1
|0
|16. Brighton
|1
|0
|17. Sheffield United
|1
|0
|18. West Ham
|1
|0
|19. Fulham
|1
|0
|20. West Bromwich
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Valencia
|1
|3
|2. Granada
|1
|3
|3. Osasuna
|1
|3
|4. Real Betis
|1
|3
|5. Huesca
|1
|1
|6. Real Sociedad
|1
|1
|7. Real Valladolid
|1
|1
|8. Villarreal
|1
|1
|9. Celta de Vigo
|1
|1
|10. Eibar
|1
|1
|11. Atletico Madrid
|0
|0
|12. Barcelona
|0
|0
|13. Elche
|0
|0
|14. Getafe
|0
|0
|15. Real Madrid
|0
|0
|16. Sevilla
|0
|0
|17. Deportivo Alaves
|1
|0
|18. Levante
|1
|0
|19. Athletic Bilbao
|1
|0
|20. Cádiz
|1
|0