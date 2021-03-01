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Trump’ın, ’Muhafazakar Siyasi Eylem Konferansı’nda yaptığı konuşma coşkuyla karşılandı

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Muhafazakar Siyasi Eylem Konferansı’nda (CPAC) yaptığı konuşmasında coşkulu kalabalığa, “Dört yıl önce birlikte başladığımız inanılmaz yolculuğun henüz sona ermediğini ilan etmek için bugün karşınızda duruyorum. Hareketimiz daha yeni başlıyor ve sonunda kazanacağız!” diyerek seslendi. Trump, Cumhuriyet Partisi’nde bir güç olarak kalmayı planladığını açıkça belirtirken, olası bir 2024 başkan adaylığını da ima etti. Demokratlara atıfta bulunan eski başkan, katılımcıların coşkulu tezahüratlarıyla, "Onları üçüncü kez yenmeye bile karar verebilirim" dedi.

Politika 01.03.2021, 03:41
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Trump’ın, ’Muhafazakar Siyasi Eylem Konferansı’nda yaptığı konuşma coşkuyla karşılandı

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Muhafazakar Siyasi Eylem Konferansı’nda (CPAC) yaptığı konuşmasında coşkulu kalabalığa, “Dört yıl önce birlikte başladığımız inanılmaz yolculuğun henüz sona ermediğini ilan etmek için bugün karşınızda duruyorum. Hareketimiz daha yeni başlıyor ve sonunda kazanacağız!” diyerek seslendi. Trump, Cumhuriyet Partisi’nde bir güç olarak kalmayı planladığını açıkça belirtirken, olası bir 2024 başkan adaylığını da ima etti. Demokratlara atıfta bulunan eski başkan, katılımcıların coşkulu tezahüratlarıyla, "Onları üçüncü kez yenmeye bile karar verebilirim" dedi.

Yeni bir parti yok “yalan haber”

Trump, pazar günü yaptığı konuşmada, yeni bir siyasi parti kurmayı planladığına dair söylentileri "yalan haber" olarak eleştirerek "Yeni bir parti kurmayacağız. Biliyorsunuz, “Yeni bir parti kuracak" diyorlar. Cumhuriyet Parti’miz var, birleşecek ve her zamankinden daha güçlü olacağız. Yeni bir parti başlatmıyorum. Bunlar yalan haberdi, sahte haberler. Yeni bir parti başlatalım ve asla kazanamayacağınız şekilde oyumuzu bölüşelim. Hayır bununla ilgilenmiyoruz. " dedi.

“Biden, bir başkanın modern tarihteki en feci ilk ayını yaşadı”

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Başkan Joe Biden’ın "Modern tarihteki herhangi bir başkanın en feci ilk ayını" yaşadığını iddia ederek "Hepimiz Biden yönetiminin kötü olacağını biliyorduk, ancak kimse bu kadar kötü olacağını tahmin edemiyordu” sözleriyle Başkan Biden’ı hedef aldı. “Buna güney sınırımızda yaşanan yeni ve korkunç krizden daha iyi bir kanıt olamaz" dedi. Trump, Biden’ın göçmenlik politikasının Demokratlara, önümüzdeki seçimlere mal olacağını savundu. Eski Başkan, "Biz tek bir ülkeyiz. Dünyanın sorunlarını karşılayamayız. Ne kadar çok sevsek de, yardımcı olmak istesek de bunu yapamayız.” dedi. Trump, "Joe Biden utanç verici bir şekilde Amerika’nın gençliğine ihanet etti ve çocuklarımızı evlerinde kilitli tutuyor, bunun için hiçbir neden yok, onlar dışarı çıkmak istiyor." diyerek Biden’a okulları yeniden açma çağrısında bulundu. Ayrıca Trump, yönetiminin korona virüs aşısı hazırlamaya yönelik çalışmalarını da: "Asla övgü almalarına izin vermeyin, sadece bizim oluşturduğumuz planı takip ediyorlar." sözleriyle Biden yönetimini şiddetle eleştirdi.

2024 Başkan adayı oylaması yapıldı

Trump, 2024 GOP başkan adayları olarak kimi tercih ettiklerinin sorulduğu, CPAC katılımcılarıyla yapılan anketi kazandı. Ancak sonuçlar, diğer potansiyel adaylara da ilgi olduğunu gösteriyor. Biri Trump’ın adının yer aldığı, diğeri Trump’ın katılmadığı iki anket yapıldı. Trump’ın dahil olduğu ankette, katılımcıların %55’i 2024 için aday olarak eski Başkan Donald Trump’ı tercih etti. Katılımcıların %21’i Florida Valisi Ron DeSantis’i tercih ederken, Güney Dakota Valisi Kristi Noem %4’lük oranla üçüncü sırada yer aldı. Trump’ın adının yer almadığı ikinci bir ankette ise DeSantis, diğer adayların çok ilerisindeydi. Bu ankette, CPAC katılımcılarının %43’ü Trump’ın yakın müttefiki DeSantis’i destekledi. Noem %11 ile ikinci olurken, Jr. Donald Trump %8’lik oranla üçüncü sırada yer alan isim oldu. Eski Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Teksas Senatörü Ted Cruz %7’lik oranlarla listedeki isimleri takip etti.
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