banner413

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi tozu dumana katacak!
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi tozu dumana katacak!
Galatasaray Doğa Sigorta 56-80 Anadolu Efes
Galatasaray Doğa Sigorta 56-80 Anadolu Efes
Google Pixel 5 Lansman Tarihi Açıklandı!
Google Pixel 5 Lansman Tarihi Açıklandı!
Beşiktaş JK ve Scoutium yeni yetenekler için güçlerini birleştirdi
Beşiktaş JK ve Scoutium yeni yetenekler için güçlerini birleştirdi

Trump, Yüksek Mahkeme yargıcı adaylığına Amy Coney Barrett’i gösterdi

TRUMP, YÜKSEK MAHKEME YARGICI ADAYLIĞINA AMY CONEY BARRETT'İ GÖSTERDİ

Politika 27.09.2020, 10:37
2
Trump, Yüksek Mahkeme yargıcı adaylığına Amy Coney Barrett’i gösterdi

ABD Başkanı Donald Trump, Yüksek Mahkeme Yargıcı olarak Amy Coney Barrett’i aday gösterdi.

ABD Başkanı Donald Trump, 87 yaşındaki Ruth Bader Ginsburg’ün ölümünden sonra boşalan Yüksek Mahkeme yargıçlığı koltuğu için Amy Coney Barrett’i aday gösterdiğini açıkladı. Trump yaptığı konuşmada Barrett’in benzersiz bir başarıya sahip olduğunu belirterek, Barrett’i anayasaya karşı sarsılmaz sadakatiyle mükemmel bir yargıç olarak nitelendirdi.

Demokrat Parti başkan adayı Joe Biden ise, Amerikan halkı bir sonraki başkanını ve bir sonraki Kongreyi seçinceye kadar Senatoya yeni yargıç için harekete geçmeme çağrısında bulundu.

Senatörler tarafından onaylandığı takdirde 48 yaşındaki Amy Coney Barrett, 2017’de Neil Gorsuch ve 2018’de Brett Kavanaugh’dan sonra Trump tarafından Yüksek Mahkeme’ye atanan üçüncü yargıç olacak.

Yorumlar (0)
banner388
banner378
26°
açık
Namaz Vakti 27 Eylül 2020
İmsak 05:25
Güneş 06:50
Öğle 13:00
İkindi 16:21
Akşam 19:01
Yatsı 20:20
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Karagümrük 3 7
2. Hatayspor 3 7
3. Galatasaray 2 6
4. Alanyaspor 2 6
5. Erzurumspor 3 6
6. Göztepe 3 5
7. Trabzonspor 3 4
8. Beşiktaş 2 4
9. Antalyaspor 2 4
10. Fenerbahçe 2 4
11. Kasımpaşa 3 3
12. Sivasspor 2 3
13. Kayserispor 3 3
14. Gaziantep FK 3 2
15. Konyaspor 1 1
16. Gençlerbirliği 2 1
17. Denizlispor 2 1
18. Malatyaspor 3 1
19. Ankaragücü 1 0
20. Çaykur Rizespor 2 0
21. Başakşehir 3 0
Takımlar O P
1. Ankara Keçiörengücü 3 7
2. İstanbulspor 3 6
3. Adanaspor 3 5
4. Samsunspor 2 4
5. Akhisar Bld.Spor 3 4
6. Adana Demirspor 2 4
7. Giresunspor 3 4
8. Tuzlaspor 2 4
9. Balıkesirspor 3 3
10. Bursaspor 3 3
11. Altınordu 2 3
12. Bandırmaspor 2 3
13. Ankaraspor 2 3
14. Ümraniye 3 3
15. Altay 2 1
16. Boluspor 2 1
17. Eskişehirspor 2 1
18. Menemen Belediyespor 2 1
Takımlar O P
1. Everton 3 9
2. Leicester City 2 6
3. Arsenal 2 6
4. Liverpool 2 6
5. Crystal Palace 3 6
6. Chelsea 3 4
7. Tottenham 2 3
8. Man City 1 3
9. Aston Villa 1 3
10. Leeds United 2 3
11. Brighton 3 3
12. Wolverhampton 2 3
13. M. United 2 3
14. Newcastle 2 3
15. Southampton 3 3
16. West Bromwich 3 1
17. Burnley 2 0
18. West Ham 2 0
19. Sheffield United 2 0
20. Fulham 2 0
Takımlar O P
1. Granada 2 6
2. Real Betis 3 6
3. Real Sociedad 3 5
4. Valencia 3 4
5. Real Madrid 2 4
6. Villarreal 2 4
7. Celta de Vigo 2 4
8. Getafe 2 4
9. Osasuna 2 3
10. Cádiz 2 3
11. Huesca 3 2
12. Eibar 2 1
13. Deportivo Alaves 3 1
14. Real Valladolid 2 1
15. Atletico Madrid 0 0
16. Barcelona 0 0
17. Sevilla 0 0
18. Levante 1 0
19. Athletic Bilbao 1 0
20. Elche 1 0