Trump, oyunu Cumhuriyetçi DeSantis’e verdi

ABD’de her iki yılda bir kasım ayında yapılan ara seçimlerde oy verme işlemi devam ediyor. ABD Temsilciler Meclisi ve Senato üyelerinin belli olacağı ara seçimlerde eski Başkan Donald Trump, eşi Melania Trump ile birlikte Florida eyaletinde yer alan Palm Beach’te oy kullandı. Trump, oy kullandıktan sonra yaptığı açıklamada, oyunu kendisi gibi Cumhuriyetçi Parti’den olan Florida Valisi Ron DeSantis’e verdiğini belirterek, “Bu çok önemli bir seçim olacak. Bence çok harika bir gece geçireceğiz ve bu heyecan verici" dedi. Trump, ayrıca ABD vatandaşlarını oy kullanmaya çağırdı.

Bugün yapılan ara seçimle ABD’nin iki yasama organı olan Temsilciler Meclisi’nin 435 sandalyesinin tamamı ve ABD Senatosu’nun 100 sandalyesinin 35’i için seçim yapılacak. Cumhuriyetçilerin, 220 koltuğa sahip Demokratları geçerek Temsilciler Meclisi’nde çoğunluğu elde edeceği, Senato’da ise Demokratların üstünlüğünün sürmesi bekleniyor.