banner413

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
Almanya'nın ekonomisinden daha iyi durumdayız
Almanya'nın ekonomisinden daha iyi durumdayız
Sıcaklıklar yükseliyor, 23 ile sarı uyarı
Sıcaklıklar yükseliyor, 23 ile sarı uyarı
Trump “Onların yardımıyla kendimi iyi hissediyorum”
Trump “Onların yardımıyla kendimi iyi hissediyorum”
Paşinyan: “Çok fazla zayiatımız var”
Paşinyan: “Çok fazla zayiatımız var”

Trump “Onların yardımıyla kendimi iyi hissediyorum”

ABD BAŞKANI DONALD TRUMP, COVİD-19 TEDAVİSİ İÇİN KALDIRILDIĞI WALTER REED ULUSAL ASKERİ HASTANESİ ÇALIŞANLARINA SOSYAL MEDYA HESABINDAN TEŞEKKÜR EDEREK, “ONLARIN YARDIMIYLA KENDİMİ İYİ HİSSEDİYORUM” DEDİ.

Politika 03.10.2020, 21:03 03.10.2020, 22:25
1
Trump “Onların yardımıyla kendimi iyi hissediyorum”

ABD Başkanı Donald Trump, Covid-19 tedavisi için kaldırıldığı Walter Reed Ulusal Askeri Hastanesi çalışanlarına sosyal medya hesabından teşekkür ederek, “Onların yardımıyla kendimi iyi hissediyorum” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump dün Covid-19’a yakalanmış, Trump tedavi için Maryland eyaletine bağlı Bethesda kentinde bulunan Walter Reed Ulusal Askeri Hastanesine kaldırılmıştı. Başkan Trump, bugün sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile hastane çalışanlarına teşekkür etti. Trump, “Walter Reed Tıp Merkezi’ndeki doktorlar, hemşireler ve diğer herkes mükemmel. Benzer şekilde inanılmaz kurumlardan onlara katılanlar da harika. Bu veba ile mücadelede son 6 ayda muazzam ilerleme kaydedildi. Onların yardımıyla kendimi iyi hissediyorum” dedi.

Yorumlar (0)
banner388
banner378
21°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 03 Ekim 2020
İmsak 05:31
Güneş 06:56
Öğle 12:58
İkindi 16:13
Akşam 18:50
Yatsı 20:09
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 4 8
2. Karagümrük 4 7
3. Alanyaspor 3 7
4. Galatasaray 3 7
5. Hatayspor 3 7
6. Erzurumspor 4 7
7. Antalyaspor 4 7
8. Göztepe 4 6
9. Kayserispor 4 6
10. Trabzonspor 4 5
11. Konyaspor 2 4
12. Beşiktaş 3 4
13. Sivasspor 3 4
14. Malatyaspor 4 4
15. Kasımpaşa 3 3
16. Gaziantep FK 4 3
17. Çaykur Rizespor 4 2
18. Ankaragücü 3 1
19. Gençlerbirliği 2 1
20. Denizlispor 3 1
21. Başakşehir 4 1
Takımlar O P
1. İstanbulspor 4 9
2. Altınordu 4 9
3. Tuzlaspor 4 8
4. Altay 4 7
5. Adana Demirspor 3 7
6. Ankara Keçiörengücü 4 7
7. Giresunspor 4 7
8. Samsunspor 3 5
9. Adanaspor 3 5
10. Akhisar Bld.Spor 3 4
11. Bursaspor 4 4
12. Bandırmaspor 4 4
13. Balıkesirspor 3 3
14. Ümraniye 3 3
15. Ankaraspor 4 3
16. Boluspor 4 1
17. Menemen Belediyespor 3 1
18. Eskişehirspor 3 1
Takımlar O P
1. Everton 4 12
2. Leicester City 3 9
3. Liverpool 3 9
4. Chelsea 4 7
5. Leeds United 4 7
6. Aston Villa 2 6
7. Arsenal 3 6
8. Crystal Palace 4 6
9. Tottenham 3 4
10. Man City 3 4
11. Newcastle 3 4
12. West Ham 3 3
13. M. United 2 3
14. Brighton 4 3
15. Southampton 3 3
16. Wolverhampton 3 3
17. West Bromwich 3 1
18. Burnley 2 0
19. Sheffield United 3 0
20. Fulham 3 0
Takımlar O P
1. Real Sociedad 5 8
2. Villarreal 5 8
3. Valencia 4 7
4. Real Madrid 3 7
5. Getafe 4 7
6. Barcelona 2 6
7. Sevilla 2 6
8. Real Betis 4 6
9. Cádiz 4 6
10. Granada 3 6
11. Atletico Madrid 3 5
12. Celta de Vigo 4 5
13. Eibar 5 4
14. Huesca 5 4
15. Elche 3 4
16. Levante 3 3
17. Osasuna 3 3
18. Athletic Bilbao 3 3
19. Real Valladolid 5 2
20. Deportivo Alaves 4 1