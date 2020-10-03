Trump “Onların yardımıyla kendimi iyi hissediyorum”
ABD BAŞKANI DONALD TRUMP, COVİD-19 TEDAVİSİ İÇİN KALDIRILDIĞI WALTER REED ULUSAL ASKERİ HASTANESİ ÇALIŞANLARINA SOSYAL MEDYA HESABINDAN TEŞEKKÜR EDEREK, “ONLARIN YARDIMIYLA KENDİMİ İYİ HİSSEDİYORUM” DEDİ.
ABD Başkanı Donald Trump, Covid-19 tedavisi için kaldırıldığı Walter Reed Ulusal Askeri Hastanesi çalışanlarına sosyal medya hesabından teşekkür ederek, “Onların yardımıyla kendimi iyi hissediyorum” dedi.
ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump dün Covid-19’a yakalanmış, Trump tedavi için Maryland eyaletine bağlı Bethesda kentinde bulunan Walter Reed Ulusal Askeri Hastanesine kaldırılmıştı. Başkan Trump, bugün sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile hastane çalışanlarına teşekkür etti. Trump, “Walter Reed Tıp Merkezi’ndeki doktorlar, hemşireler ve diğer herkes mükemmel. Benzer şekilde inanılmaz kurumlardan onlara katılanlar da harika. Bu veba ile mücadelede son 6 ayda muazzam ilerleme kaydedildi. Onların yardımıyla kendimi iyi hissediyorum” dedi.
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