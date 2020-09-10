Trump: "Halkı paniğe sürüklemek istemedik"
ABD BAŞKANI DONALD TRUMP, KORONA VİRÜS SALGININ İLK AYLARINDA NE KADAR ÖLÜMCÜL VE BULAŞICI OLDUĞUNU BİLDİĞİNİ VE AMERİKAN HALKINI YANILTTIĞINI KABUL EDEREK, "HALKI PANİĞE SÜRÜKLEMEK İSTEMEDİK" DEDİ.
ABD Başkanı Donald Trump, korona virüs salgının ilk aylarında ne kadar ölümcül ve bulaşıcı olduğunu bildiğini ve Amerikan halkını yanılttığını kabul ederek, "Halkı paniğe sürüklemek istemedik" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, ülke çapında 195 binden fazla insanı öldüren yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınını önemsiz gösterdiği iddialarını kabul ederek, "Halkı paniğe sürüklemek istemedik" şeklinde konuştu. Trump, Beyaz Saray’da düzenlediği basın toplantısında, ABD’li gazeteci Bob Woodward’ın yeni kitabındaki, "Trump en başından beri Covid-19’un tehlikelerini biliyordu ancak halka açıklamadı ve halka virüsü olduğundan farklı gösterdi" iddiaları ile ilgili olarak, "Ülkemizdeki paniği azaltmak için belki de bunu yapmış olabiliriz. Ben bu ülkenin lideriyim. Ülkemi çok seviyorum. Halkın ürkmesini ya da panik oluşturmayı sevmiyorum. Biz millet olarak güven ve güç göstermek istiyoruz. Benim yaptığım sadece bu” şeklinde konuştu.
Trump, korona virüs salgınının baş sorumlusunun Çin olduğunu bir kez daha tekrarlayarak ABD’nin Covid-19 salgını ile başarılı bir mücadele yürüttüğünü ve yakın zamanda aşı ve ilaç anlamında büyük atılım yapacaklarını ifade etti.
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