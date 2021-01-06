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Trump, Başkan Yardımcısı Mike Pence’e Joe Biden’ın zaferini Kongre’de onaylamaması çağrısında bulundu
ABD Başkanı Donald Trump “Çalmayı Durdur” mitinginde yaptığı konuşmada, asla teslim olamayacağını ifade ederek, Başkan Yardımcısı Mike Pence’e Joe Biden’ın zaferini Kongre’de onaylamaması çağrısında bulundu.
Politika 06.01.2021, 20:23
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ABD Başkanı Donald Trump “Çalmayı Durdur” mitinginde yaptığı konuşmada, asla teslim olamayacağını ifade ederek, Başkan Yardımcısı Mike Pence’e Joe Biden’ın zaferini Kongre’de onaylamaması çağrısında bulundu.
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