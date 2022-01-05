Trump, 6 Ocak’ta yapılacak basın toplantısını iptal etti

Donald Trump, Florida’da 6 Ocak’ta yapılacak olan basın toplantısını iptal ettiğini açıkladı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 6 Ocak’ta ABD’nin Florida eyaletinde, Kongreye düzenlenen baskının yıl dönümünde gerçekleşecek olan basın toplantısını iptal ettiğini açıklayarak, 15 Ocak tarihinde Arizona’da yapılacak olan mitingde tüm şikayetlerini dile getireceğini açıkladı.

Trump, 3 Kasım 2020’de Joe Biden’ın iktidarı kazanmasının ardından seçimlerde oyların çalındığını iddia etmiş ancak yapılan soruşturmaların ardından oyların çalındığına dair bir kanıt bulunamamıştı. Trump destekçileri, 6 Ocak’ta düzenlenecek olan basın toplantısının, ara seçimlerde Cumhuriyetçilerin kazanmasını engelleyeceği gerekçesiyle iptal edilmesi için çağrıda bulundu. Cumhuriyetçi Güney Carolina Senatörü Lindsey Graham, Trump’a basın toplantısını iptal etmesi gerektiği çağrısında bulunduğunu ve seçimlere odaklanmanın doğru olduğunu söylediğini açıklamıştı.

6 Ocak Kongre baskını

ABD’de aşırı sağcı gruplar ve Donald Trump destekçileri, 6 Ocak’ta 3 Kasım 2020’de seçimi kazanan Joe Biden’ın zaferinin onaylanacağı oturum sırasında Kongre binasına baskın gerçekleştirmişti. Saatler süren şiddet olayları sırasında 4 kişi hayatını kaybederken, yüzlerce kişi yaralanmıştı. Ertesi gün Kongre’yi savunduğu sırada aldığı yaralar nedeniyle 1 polis memurunun da hayatını kaybetmesiyle Kongre Baskınında hayatını kaybedenlerin sayısı 5’e yükselmişti.

6 Ocak’ta düzenlenecek basın toplantısı, Trump’ın görevden ayrıldıktan sonra yapacağı ikinci basın toplantısıydı.