Trabzon hakkında skandal paylaşımda bulunan İlayda Kılınç, özür diledi

Fenerbahçe-Trabzonspor maçı öncesinde sosyal medya hesabından “Yıkılsın Trabzon enkazını göreyim, sana şehir diyenin ...” şeklinde skandal bir paylaşımda bulunan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Isparta İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı İlayda Kılınç, tüm Trabzon halkı ve Trabzonspor camiasından özür diledi.

CHP Isparta İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı İlayda Kılınç, dün oynana Fenerbahçe-Trabzonspor maçı öncesi Twitter hesabından skandal bir paylaşımda bulundu. Kılınç paylaşımında, “Yıkılsın Trabzon enkazını göreyim, sana şehir diyenin ...” yazdı. Kılınç’a paylaşımı sonrası tepkiler yağdı. Tepkiler sonrasında paylaşımını silen Kılınç, yine Twitter üzerinden özür videosu paylaştı. Kılınç videoda, “Yapmış olduğum paylaşımın CHP ile hiçbir alakası yoktur. Tamamen benimle alakalıdır. Sorumluluk da sadece bana aittir. Taraftarlık duygumun ağırlığının bastırmasından dolayı kendime hakim olamayıp bir paylaşım yaptım. Bu paylaşımdan dolayı gerçekten çok pişmanım. Bu pişmanlığımı tüm kamuoyuna bildirmek isterim. Tüm Trabzon halkından, Trabzonspor camiasından ve Trabzon sevenlerinden çok özür diliyorum. Bir daha böyle bir paylaşımın yaşanmayacağı konusunda söz veriyorum” dedi.

“Kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilecek”

CHP Isparta İl Başkanı Yalım Halıcı, İlayda Kılınç hakkında disiplin soruşturması başlatılacağını belirterek, bugün saat 15.00’te parti disiplinin kurulunun bu konu için toplanacağını ve Kılınç’ın kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edileceğini bildirdi.