Torbalı, yeni başkanını seçecek

CHP’li Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur’un hayatını kaybetmesinin ardından gerçekleştirilen olağanüstü meclis toplantısında CHP’nin adayı Mithat Tekin olurken Cumhur İttifakı’nın adayı ise Özgür Erman Çağlar oldu. Oylama gizli usulle yapılıyor.

Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur, geçtiğimiz günlerde tedavi gördüğü Ege Üniversitesi Hastanesinde solunum rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybetti. Torbalı, yeni başkanını seçmek üzere Torbalı Kültür Merkezinde başkan vekili Özkan Yıldız başkanlığında olağanüstü toplandı. Toplantı salonunda Uygur için bir dakikalık saygı duruşunda bulunulurken, merkezin çeşitli noktalarına “Büyük Başkanım, kalbimizdesin” yazılı afişler asıldı.

Meclis toplantısında, CHP’nin adayı Mithat Tekin olurken, Cumhur İttifakı’nın adayı ise Özgür Erman Çağlar oldu. Mecliste bir üyesi bulunan DEVA Partisi’nin oyunun da CHP’den yana olacağı öğrenildi. Gizli oyla yapılan seçimde ilk iki turda üye tam sayısının üçte iki ve üçüncü oylamada üye tam sayısının salt çoğunluğu aranacak. Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılacak. Dördüncü oylamada en fazla oy alan üye, belediye başkanı seçilecek. Torbalı Belediye Meclisinde CHP’nin 18, AK Parti’nin 10, MHP’nin 2, DEVA Partisi’nin bir meclis üyesi bulunuyor.

Meclis toplantısında CHP adına konuşan CHP Yıldırım Baytekin, “Torbalı başkanını kaybetti ve bugün bunun için toplandık. Millet İttifakı olarak adayımız Mithat Tekin’dir. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun” derken, Cumhur İttifakı adayı Özgür Erman Çağlar ise, “Burada doğmuş, burada büyümüş ve burada yetişmiş bir kardeşiniz olarak adaylığımı açıklıyorum. Kim hak ediyorsa, Torbalı’yı kim daha iyi yönetecekse onun kazanmasını temenni ediyorum” dedi. ,

Toplantıda CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de bulundu.