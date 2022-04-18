Toptan: "Filyos, Zonguldak’ın da lig atlayacağını bize gösteriyor"

Zonguldak’a gelen Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Köksal Toptan, adını taşıyan okulda hayırsever tarafından yaptırılan kütüphanenin açılışına katıldı.

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi ve 23. TBMM Başkanı Köksal Toptan, Zonguldak ziyareti çerçevesinde adını taşıyan Köksal Toptan Ortaokulu’nda kütüphane açılışına katıldı. Eşi Saime Toptan ve protokol üyelerinin de katıldığı açılış, anaokulu öğrencilerinin halk oyunu gösterileri ile başladı.

Ardından kütüphanenin açılış kurdelesi kesildi. Köksal Toptan ve beraberindekiler kütüphaneyi gezerek bilgi aldı. Avukat Ali Osman Odabaş; eşi Av. Hikmet Odabaş anısına yaptırdığı kütüphanenin açılışında yaptığı konuşmada şöyle dedi:

"Bugün çok güzel bir olayla bir araya geldik. Okulu yaptırmak Köksal Toptan arkadaşım, dostum, bakanım, başkanıma nasip oldu. Bize de kütüphanesini tamamlamak nasip oldu. Bundan dolayı mutluluk duyuyorum. Bu vesile ile bu kütüphane aracılığıyla buradan Atatürkçü, Cumhuriyetçi, laik, çağdaş gençlerimizin yetişmesini arzuluyoruz".

"Filyos, Zonguldak’ın da lig atlayacağını bize gösteriyor"

Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Köksal Toptan ise konuşmasında, "Benim adımı lütfedip buraya koyanlara müteşekkirim. Ali Osman Odabaş kardeşimin bu kütüphane ile zenginleştirdiği bu okuldan mezun olacak çocuklarımızın Zonguldak için Türkiye için çok hayırlı hizmetlere vesile olacaklarına yürekten inanıyorum. Burada daha çok güzel şeyler yapma imkanı bulacağız. Eğitim alanında mükemmel bir noktadayız. Üniversitemiz yeni bir kanla işin ucundan tuttu. Valimiz baştan beri tutuyor. Belediye başkanımız büyük bir gayret içerisinde. Bu takım bizi lig atlatacaktır. Ben dün Filyos bölgesini dolaştım. Orada gördüklerim Zonguldak’ın da lig atlayacağını bize göstermektedir. Orada da harika işler yapılıyor. Türkiye ekonomisinin, geleceğinin daha parlak, başarılı olması için şu an orada 4 bin kişi çalışıyor. Yakında daha çok insan çalışacak" diye konuştu.

Köksal Toptan ve beraberindekiler açılışın anısına hatıra fotoğrafı çektirirken hediye takdiminde bulunuldu.