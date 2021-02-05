Topçu’dan Boğaziçi Yorumu: “Türk Milleti, Emperyalist Oyunların Farkında”

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Yerli Düşünce Derneği Onursal Başkanı Yalçın Topçu, Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü görevine Prof. Dr. Melih Bulu’nun atanmasına tepki olarak başlayan protestolar üzerinden “Gezi” uyarısında bulundu ve “Sandıktan ümidini kesenler ile terör örgütlerinin sözde siyasetçileri, Boğaziçi Üniversitesi’ndeki idari tasarrufu bahane ederek kanun, hukuk, millet, devlet karşıtlığını milletimiz, derin vicdanında not etti.” dedi.

Yalçın Topçu, Boğaziçi Üniversitesi rektörlük seçimi protestoları hakkında değerlendirmelerde bulundu. Topçu, protestoları provokasyon olarak niteledi ve “Boğaziçi Üniversitesinde kanuni, hukuki ve insani hiçbir haklı gerekçe yokken âdeta ‘bir bardak suda fırtına koparmak’ şeklinde izah edilebilecek provokasyonu Yerli Düşünce ailesi olarak üzüntü ve dikkatle takip ediyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

Protestoların “Gezi” olaylarını anımsattığını belirten Topçu, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Maksatları, milletimizin kahir ekseriyeti tarafından çok iyi bilinen kesimlerin yeni bir “gezi” oluşturmak adına sahaya üşüşmüş olmaları da bunun delilidir. Sandıktan ümidini kesenler ile terör örgütlerinin sözde siyasetçileri, Boğaziçi Üniversitesi’ndeki idari tasarrufu bahane ederek kanun, hukuk, millet, devlet karşıtlığını milletimiz derin vicdanına not etti. Üniversite dışından devşirilen birtakım terör örgütleri ile bağlantılı hain güruhun günlerdir kamuya ve millete karşı yaptıkları kanunsuz davranışlar ile bir yere varmaları mümkün değildir.”

“Türkiye, artık eski Türkiye değildir”

Türk milletinin her şeyin farkında olduğunu söyleyen Topçu şu ifadelere yer verdi:

“Boğaziçi Üniversitesi’nde eğitim gören, ülkemizin geleceğinde önemli roller üstleneceğine inandığımız öğrencilerimiz ile büyük Türk milletinin kahir ekseriyeti, bu nümayişlere ilgi göstermemektedir. Aziz milletimiz yediden yetmişe üzerine oynanan emperyalist oyunların artık farkındadır. Geleceğimizin teminatı üniversiteliler, Kurtuluş Savaşı’nda, dedelerinin karşısında olanların torunlarının şimdi de kendilerinin karşısında olduklarını çok iyi biliyor.”

Türkiye’nin artık eskisi gibi olmadığını söyleyen Topçu, “Türkiye, artık eski Türkiye değildir. İstiklalimize, istikbalimize ve irademize giydirilmek istenilen emperyalist gömleği Sakarya’da, Dumlupınar’da dedelerimiz son olarak da bizler 15 Temmuz’da yırtıp tarihin çöplüğüne attık. Devlet ve millet olarak ülke içinde ve gönül coğrafyamızda küresel emperyalizme karşı verilen haklı mücadelemiz devam etmektedir. Ülkesinin devleti ve milleti ile yeniden silkindiğini, ayağa kalktığını, büyük Türkiye hedefine hızla yükseldiğini gören hiçbir vatan evladı; bu kutlu yürüyüşe, millete, vatana ve devlete zarar verecek emperyalist oyun ve tezgahların içinde asla olmaz. Covid-19 pandemisi başlangıcında kendi havaalanlarından başka ülkelere gidecek, maskeleri bile çalacak kadar seviyesizleşen insanlıktan nasibini almamış olanların bize ve dünyaya insanlık adına, demokrasi adına, adalet ve barış adına verebileceği hiçbir şey yoktur” diye konuştu.

Günlerdir süren protestoların son bulmasını belirten Topçu, kalkışmanın müsebbibi olanların da en kısa süre içerisinde adalete teslim edilmesini önemli bulduklarını dile getirerek, “Dünyanın vicdanı olan Türkiye, yeniden tarih sahnesinde haklı yerini almaktadır. Cumhurbaşkanımızın dediği, dünyanın beşten büyük olduğunu onlara gösterecek bir Türkiye’ye dünyanın da ihtiyacı var. Boğaziçi Üniversitesi’nin değerli mensuplarının, büyük Türkiye’nin inşasında bilimsel ve teknolojik basamakları oluşturarak bu türden emperyalist tezgâhları tez zamanda bozacağına Yerli Düşünce Derneği ve Dergisi mensupları olarak yürekten inanıyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Olaylara hukuk çerçevesi içerisinde gerekenin yapılmasını dileyen Topçu, “Yerli Düşünce Derneği ve Dergisi mensupları olarak; devletimize, milletimize, değerli üniversitemize ve kıymetli mensuplarına büyük zararlar veren bu hukuksuz, kanunsuz ve vahşileşen terörist kalkışmanın son bulmasını; iç ve dış müsebbipleri ile piyonlarına da hukuk içinde gereğinin yapılmasını diliyor, bu müstesna ve güzide bilim yuvamızın yine akademik başarıları ile anılmasını istiyoruz” şeklinde konuştu. (ALİ-