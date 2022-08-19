TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: “Mart ayında TOGG’u göreceğiz ve hep beraber bineceğiz”

Bingöl’de Ticaret ve Sanayi Odası yeni hizmet binasının açılışında konuşan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “İnşallah Mart ayında da TOGG’u burada göreceğiz ve hep beraber bineceğiz değerli kardeşlerim” dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Ticaret ve Sanayi Odası’nın yeni hizmet binasının açılışını yapmak üzere Bingöl’e geldi. İlk olarak Vali Kadir Ekinci’yi makamında ziyaret eden Hisarcıklıoğlu, şeref defterini imzaladı. Daha sonra Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan’ı makamında ziyaret eden Hisarcıklıoğlu, kentteki çalışmalar hakkında da bilgi aldı.

Ardından Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası’nın yeni hizmet binasının açılışını gerçekleştiren Hisarcıklıoğlu, yeni binanın hayırlı olmasını diledi.

TOBB olarak Bingöl’e depremden sonra 480 adet ev kazandırdıklarını belirten Hisarcıklıoğlu, “İlk odalar birliği başkanı olduğum günden itibaren elimizden gelen katkıyı Bingöl’ümüze yapmaya çalışıyoruz. 2003 yılında Elazığ’da toplantıda iken Bingöl’de deprem oldu. Sabah kalktık Bingöl’e geldik ki felaket ile karşı karşıya kaldık. O gün Cumhurbaşkanımız o zaman başbakan, valilikte konuşma yaparken buralara konut yapacağız diye söylemişti. Biz de dedik ki, bizden de ne istiyorsan söyle dedik. Allah’a çok şükür Bingöl’ümüze 480 tane ev kazandırmayı Allah nasip etti” dedi.

“Mart ayında TOGG’u buralarda göreceğiz”

Türkiye’nin otomobili TOGG’un fabrikasının 29 Ekim’de açılışının yapılacağını hatırlatan Hisarcıklıoğlu, “Türk insanının hayali, 1960’da yarım kalan bir rüyamız vardı. Türkiye’nin otomobilinin yapılması. Türk patenti ile üretilecek bir otomobilin yapılması. Dünya ile teknolojik alanda aynı zamanda yüzde 100 elektrikli IP hakları bize ait olan yüzde 51 yerli olan bir otomobili Allah nasip ederse 29 Ekim’de fabrikasının açılışını Gemlik’te yapacağız. Bu aslında Türk iş dünyasının gururu. Bu otomobili yapan sizlersiniz. TOBB sizin kurumunuz ve biz sizin adınıza buraya liderlik ediyoruz. İnşallah Mart ayında da TOGG’u burada göreceğiz ve hep beraber bineceğiz” şeklinde konuştu.

Birlik ve beraberlik vurgusu da yapan Hisarcıklıoğlu, şunları söyledi:

“Huzurun olmadığı yerde ticaret olmaz, ticaretin olmadığı yerde de zenginlik olmaz. Onun için ülkemizde de huzur istiyoruz. Çünkü ticaretimizi yapabilmek için. Artı zenginleşmek istiyoruz. Halkımızı zengin etmek, istihdam etmek için. Ama sadece ülkemizde değil, bölge coğrafyamızda ve dünyada da huzur istiyoruz. Çünkü önümüz açıldıktan sonra dünya ile ticaret yapma şahsımız daha da artar. Allah diyor ki bir ve beraber olunca rahmeti, bereketi veririm diyor. Ben bu çerçevede diyorum ki ne olur birbirinizi ötekileştirmeyin. Etnik kökeni, mezhebi siyasi fikri farklı düşüncesinden dolayı birbirinizi ötekileştirmeyin.”

Hisarcıklıoğlu’na TBMM Plan ve Bütçe Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz, Vali Kadir Ekinci, Bingöl AK Parti Milletvekili Feyzi Berdibek, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, BİNTSO Başkanı Mahmut Ayas, iş adamları ve protokol eşlik etti.