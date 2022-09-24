TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu Elazığ’da

Türkiye Odalar Birliği Başkanı (TOBB) Rifat Hisarcıklıoğlu ve beraberindeki heyet bir dizi ziyaret ve açılışa katılmak üzere Elazığ’a geldi.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve eski Meclis Başkanı Cemil Çiçek bir dizi ziyaretler çerçevesinde Elazığ’a geldi. İlk olarak Elazığ Valiliğini ziyaret eden heyet, Elazığ Valisi Ömer Toraman’dan bilgi aldıktan sonra Elazığ Belediyesini ziyaret ederek Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’ndan kentteki çalışmalar ile ilgili görüşme gerçekleştirdi.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve eski Meclis Başkanı Cemil Çiçek’e Elazığ Valisi Ömer Toraman, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Elazığ Ticaret Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Asilhan Arslan, Kredi Garanti Fonu Başkanı Erdoğan Özeğen, Diyarbakır Ticaret Borsası Başkanı Engin Yeşil ve TSO üyeleri eşlik etti.