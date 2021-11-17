TİP Genel Başkanı Baş’tan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’na ziyaret

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş’ı ağırladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TİP Genel Başkanı Erkan Baş ve beraberindeki heyeti CHP Genel Merkezinde konuk etti. Görüşmede CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ile CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek de hazır bulundu. Basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 40 dakika sürdü.