Tikhanovskaya: “Lukaşenko’nun meşruiyeti kalmadı, yeni seçimler şart”

Polonya’da temaslarda bulunan Belarus muhalefet lideri ve Cumhurbaşkanı adayı Svetlana Tikhanovskaya, Belarus Devlet Başkanı Aleksander Lukaşenko’nun herhangi meşruiyetinin kalmadığını, yeni ve adil seçimlerin düzenlenmesi gerektiğini söyledi. Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki ise Polonya’nın kapılarının özgür ve bağımsız Belarus için mücadele eden herkese açık olduğunu ifade etti.

Polonya’nın başkenti Varşova’da bulunan Belarus muhalefet lideri ve Cumhurbaşkanı adayı Svetlana Tikhanovskaya, Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki ile Başbakanlık ofisinde bir görüşme gerçekleştirdi. Daha sonra Varşova’daki Belarus Evi’nde Belarus vatandaşlarıyla biraraya gelen ikili burada bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıda ilk sözü alan Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki Polonya’nın yardıma ihtiyaç duyan herkes için açık bir ev olduğunu söyledi. Belaruslularla Dayanışma Programı kapsamında özgür, bağımsız Belarus için mücadele ettikleri için baskıya uğrayan Belarus vatandaşlarına yardım ettiklerini ifade eden Mateusz Morawiecki, Belarusluların verdikleri bağımsızlık mücadelesinin Polonya’daki tüm siyasi güçleri bu ulusa destek noktasında birleştirdiğini aktardı. "Polonya hileli seçimlerden hemen sonra Avrupa Devlet ve Hükümet Başkanları Konseyi’ni toplantıya çağırdı, gerçekleştirilen toplantı neticesinde Konsey, Belarus ulusunun dile getirdiği özgürlük ve demokrasi düzeninde yaşama iradesini desteklediğini açıkladı" diyen Morawiecki kısa süre içinde Belarus ulusuna ekonomik yardım planı takdim edeceklerini belirtti.

"Vatandaşlarını ülkeden atan otoriter-diktatör iktidarı protesto ediyoruz"

Belarus halkının mücadelesini sürekli olarak AB, Washington dahil uluslararası arenada, dünyadaki tüm demokratik devletlerin gündeminde yer alması için mücadele edeceklerini kaydeden Morawiecki, ülkesinin dövülen, işkenceye uğrayan Belarus vatandaşlarına her türlü yardıma açık olduğunu aktardı. "Otoriter-diktatör iktidarların kendi halkından korkmasının, onu istememesinin bir ifadesi vatandaşlarını ülkeden atmak ve onları hiçbir şekilde ülkeye sokmamak. Bunlar hiçbir şekilde tahayyül bile edilemeyecek şeyler. Bunu tüm gücümüzle protesto ediyoruz" şeklinde konuşan Morawiecki, Svetlana Tikhanovskaya Polonya ulusunun Belarus ulusuna sembolik armağanı olarak Varşova’daki Belarus Evi’nin anahtarını takdim etti.

"Bizleri ruhen, moralman ve finansal açıdan destekleyen dostlarımıza teşekkür ederim"

Başbakan Morawiecki’nin ardından söz alan Svetlana Tikhanovskaya içinde bulundukları zamanın kendileri için zor ancak bir o kadar da sevinçli zamanlar olduğunu söyledi. Şu anda yaşananların kendisinde gurur duygusu uyandırdığını ifade eden Tikhanovskaya, "Belarus ulusu uyandı, ulus kendi hakları için savaşmaya başladı, sevgili vatanımızın kendi geleceği için karar vermek için mücadeleye başladı" şeklinde konuştu. Belarus’ta şiddetin sınır tanımadığını ileri süren Tikhanovskaya, 9 Ağustos’ta tekrar Cumhurbaşkanı seçilen Aleksander Lukaşenko’nun kendileri ve Belarus ulusu için bir meşruiyetinin bulunmadığını söyledi. "Onu gelecek lider olarak kabul edemeyiz, ülkemizin geleceğini ona emanet edemeyiz. Toplumumuza sadece bir komşuyla dostluk kuran değil de, tüm komşu ülkelerle açık politika yürütecek cumhurbaşkanının seçileceği yeni ve adil seçimler yardım edebilir" diyen Tikhanovskaya içinde bulundukları zor dönemde Belarus diasporasının bulunduğu Polonya dahil, çok sayıda ülkede dostlarının bulunmasının kendilerini memnun ettiğini söyledi. Tikhanovskaya, kendisini ve baskı altında tutulan tüm Belarusluları ruhen, moralman ve de finansal açıdan destekleyen söz konusu dostlara teşekkür etti.

Belarus ekonomisinin uçuruma doğru sürüklendiğini kaydeden Tikhanovskaya "İnaniyorum ki yeni seçimlerden sonra Polonya hükümetiyle iyi ilişkilerimizi sürdüreceğiz, bizi finans ve moral açısından destekleyecekler" şeklinde konuştu. Bugün Varşova Üniversitesi’nde bir konferans verecek olan Tikhanovskaya, yarın da ülkenin batısındaki Karpacz kasabasında Karpacz Ekonomik Forumu’na katılacak, ana muhelefet partisi Platofrma Obywatelska’nın lideri Boris Budka ile biraraya gelecek.