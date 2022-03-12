Ticaret Bakanlığından ele geçirilen 1 ton 18 kilogram sıvı metamfetamin açıklaması

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Gürbulak Gümrük Kapısı’nda, gerçekleştirilen operasyonda şüpheli görülerek aranan bir tırda 1 ton 18 kilogram ağırlığında sıvı metamfetamin ele geçirildi. Gürbulak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce gümrük kapısına gelen araçlara ilişkin yapılan analizde, İran’dan gelerek ülkemize girmeye çalışan yabancı plakalı tır riskli olarak değerlendirildi. Şüpheli tır gümrük sahasına girdiği andan itibaren gözetim altına alındı. Gümrük işlemlerini yaptırmak üzere başvurduğunda x-ray taramasına alındı. Yapılan taramada tırın mazot deposu, su tankı ve yan dolaplarında şüpheli yoğunluk tespit edildi” denildi.

Açıklamanın devamında, “Detaylı kontrol için arama hangarına alınan aracın, narkotik dedektör köpekler eşliğinde yapılan kontrollerinde de, dedektör köpeğin x-ray görüntülerindeki şüpheli yoğunluk bulunan aynı bölgelere tepki verdiği gözlendi. Bunun üzerine aracın mazot deposu ve dolapları açıldığında, içlerinde zulalı alanlar olduğu anlaşıldı. Buradaki bidonlardan alınan örneğin, uyuşturucu ve kimyasal madde tespit cihazıyla yapılan analizinde, maddenin sıvı metamfetamin olduğu tespit edildi. Gümrük Muhafaza ekiplerince bu operasyonda yakalanan 1 ton 18 kilogram sıvı metamfetamin ülkemizde bugüne kadar tek seferde ele geçirilen en büyük miktarlı sıvı metamfetamin olarak kayıtlara geçti. Uyuşturucunun naklinde kullanılan araca el konurken araç sürücüsü de gözaltına alındı. Olaya ilişkin olarak yürütülen geniş kapsamlı soruşturma Doğubeyazıt Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediyor” ifadelerine yer verildi.