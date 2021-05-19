banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Hadi Özışık hakkındaki iddialara böyle yanıt vermişti
Hadi Özışık hakkındaki iddialara böyle yanıt vermişti
Bitcoin yatırımcıları ne yapacağını şaşırmış durumda!
Bitcoin yatırımcıları ne yapacağını şaşırmış durumda!
Elon Musk’a karşı kripto para yaptılar
Elon Musk’a karşı kripto para yaptılar
84 milyon tek yürek İstiklal Marşı okuyacak!
84 milyon tek yürek İstiklal Marşı okuyacak!

Ticaret Bakanı Muş, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutladı

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutladı.

Politika 19.05.2021, 12:02
Ticaret Bakanı Muş, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutladı

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutladı.

Ticaret Bakanı Muş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyor; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere istiklal harbimizin tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle anıyorum” ifadelerini kullandı.
Yorumlar (0)
22°
açık