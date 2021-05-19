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Ticaret Bakanı Muş, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutladı
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutladı.
Politika 19.05.2021, 12:02
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutladı.Ticaret Bakanı Muş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyor; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere istiklal harbimizin tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle anıyorum” ifadelerini kullandı.