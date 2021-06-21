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Ticaret Bakanı Muş, Fransız mevkidaşı Riester ile görüştü

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Fransa Dış Ticaret ve Yatırım Bakanı Franck Riester ile Türkiye-AB arasında pozitif gündemin kabulü ve Gümrük Birliği’nin güncellenmesi konularının ele alındığı bir video konferans görüşmesi gerçekleştirdi.

Politika 21.06.2021, 16:45
Ticaret Bakanı Muş, Fransız mevkidaşı Riester ile görüştü

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Fransa Dış Ticaret ve Yatırım Bakanı Franck Riester ile Türkiye-AB arasında pozitif gündemin kabulü ve Gümrük Birliği’nin güncellenmesi konularının ele alındığı bir video konferans görüşmesi gerçekleştirdi.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, video konferans yöntemiyle Fransa Dış Ticaret ve Yatırım Bakanı Frank Riester ile görüştü. Görüşmede bu hafta yapılacak AB Liderler Zirvesi öncesinde Türkiye ile AB arasında pozitif gündemin kabulü ve Gümrük Birliği’nin güncellenmesi konuları ele alındı.
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