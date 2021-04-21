Ticaret Bakan Mehmet Muş kimdir?

Mehmet Muş, Trabzon Sürmene'de dünyaya geldi. Doğu Akdeniz Üniversitesi İşletme ve Ekonomi Fakültesi İşletme Bölümünü bitirdi. Washington State University School of Economic Sciences'ta ekonomi alanında yüksek lisans yaptı. Marmara Üniversitesi İktisat Tarihi Ana Bilim Dalında Ekonomi doktorasını tamamladı. Özel sektörde bütçe planlama ve raporlama uzmanı olarak çalıştı.



MEHMET MUŞ KİMDİR?

AK Parti Halkla İlişkiler Başkan Yardımcılığı ve Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü. 24, 25 ve 26. dönemde İstanbul milletvekili seçildi. Dışişleri Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu, AB Uyum Komisyonu, NATO Parlamenter Asemblesi (NATOPA) Türk Grubu ve AK Parti MKYK Üyesi olarak görev yaptı. AK Parti Grup Başkanvekilidir. Çok iyi düzeyde İngilizce bilen Muş, evli ve 1 çocuk babasıdır.