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TGK, medyanın sorunları raporunu CHP Lideri Kılıçdaroğlu’na sundu

Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu heyeti, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu Ankara’daki makamında ziyaret etti. Ziyarette, TGK tarafından hazırlanan “Medyanın sorunları ve çözüm önerileri” başlıkla raporu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na verildi.

Politika 05.02.2022, 16:13
TGK, medyanın sorunları raporunu CHP Lideri Kılıçdaroğlu’na sundu

Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu heyeti, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu Ankara’daki makamında ziyaret etti. Ziyarette, TGK tarafından hazırlanan “Medyanın sorunları ve çözüm önerileri” başlıkla raporu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na verildi.

Türkiye’nin en üst çatı basın meslek kuruluşu olan ve bünyesinde 9 gazeteciler federasyonu ile 86 gazeteciler cemiyetine üye 20 bin basın çalışanını bir araya getiren Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu heyeti, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu Ankara’daki makamında ziyaret etti.

CHP Genel Merkezinde gerçekleşen ve yaklaşık 1 saat süren ziyarette, TGK tarafından hazırlanan “Medyanın sorunları ve çözüm önerileri 2022” başlıklı raporu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na sunan TGK Genel Başkanı Nuri Kolaylı, “Özellikle yerel basınımız gerçek anlamda yaşam mücadelesi veriyor. Basın özgürlüğünden mesleki sorunlara ve ekonomik koşullara kadar çözüm bekleyen konularda desteğinizi istiyoruz” dedi.

TGK Genel Başkanı Nuri Kolaylı, TGK Onursal Başkanı Nazmi Bilgin, TGK’ya üye gazeteciler federasyonlarının başkanları, CHP İzmir Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Tuncay Özkan’ın yer aldığı görüşmede, medyanın sorunlarına değinen TGK Genel Başkanı Nuri Kolaylı, medya sektörünün, ekonomik sorunların yanı sıra yasal düzenleme eksiklikleri, basın özgürlüğü, yetişmiş eleman sıkıntısı, teknik altyapı, istihdam ve etik gibi sorunlarla karşı karşıya olduğuna dikkat çekti.

Medya sektöründe yaşanan en öncelikli sorunun, Basın İlan Kurumu resmi ilan tarife artışı olduğunu kaydeden TGK Genel Başkanı Nuri Kolaylı, BİK Genel Kurulunun hükümet kanadı temsilcilerinin atanamaması sonucu toplanamadığını ve dolayısıyla yerel basının can suyu kabul edilen resmi ilan fiyat tarifesinin artırılamadığını söyledi. TGK Genel Başkanı Kolaylı şöyle devam etti;

“Günümüz Türkiye’sinde yerel gazeteler ekonomik açıdan gerçek anlamda yaşam savaşı vermektedir. Gazete maliyetlerini oluşturan kâğıt, kalıp ve boya başta olmak üzere tüm girdilerin döviz cinsinden fiyatları artarken ABD Doları sadece bir yılda yüzde 100’den fazla artmıştır. Medya kuruluşlarının girdilerinin de ayrıca ABD Doları bazında yüzde 50’ye varan oranlarda yükselmesiyle, sektördeki toplam girdi maliyetleri artışı yüzde 200’lere ulaşmıştır. Bu ortamda, Basın İlan Kurumu’nun fiyat tarifesi, özellikle yerel gazeteler için hayati önem taşımaktadır. Ancak, Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu olarak yaptığımız bütün girişimlere karşın Basın İlan Kurumu Genel Kurulu’nun hükümet kanadını oluşturan 12 temsilcisi atanmamıştır. Bu atamalar yapılmadığından da BİK Genel Kurulu bir yılı aşkın süredir toplanamamış ve resmi ilan fiyat tarifesi artışını yapamamıştır. Gazeteler adeta kaderlerine terk edilerek eski tarife üzerinden ilan almak zorunda bırakılmıştır. Basın İlan Kurumu Genel Kurulu en kısa sürede toplanmalıdır. Zaman kaybı olmamalıdır, tarife Resmi Gazete’de yayınlandığı gün yürürlüğe girmelidir. Genel kurulun toplanamaması halinde ise bugüne kadar yaşanan hak kaybının daha da büyümemesi için, yeni fiyat tarifesini BİK yönetim kurulu belirlemeli ve Cumhurbaşkanlığına sunmalıdır. Artış kararı verilirken de, ABD Dolar’ındaki artışı ve enflasyon oranı dikkate alınarak fiyat yükseltilmelidir. Bu konuda Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu olarak önerimiz, resmi ilan fiyat tarifesi sütun santim fiyatının satış sayısı 50 binin altındaki gazeteler için en az 35 TL olması, satışı 50 binin üzerinde olan gazeteler için de bunun paralelinde fiyat belirlenmesidir.”

Son çeyrek asırda ekonomik, siyasi ve teknolojik gelişmelerden yakından etkilenen medya sektörünün önemli bir değişim ve dönüşüm sürecine girdiğini, ancak bu sürecin getirdiği karmaşık ve birbirini etkileyen sorunların çözümsüz kaldığını da vurgulayan TGK Genel Başkanı Kolaylı, “Bu sorunlar tek bir kişi veya kurumun tek başına çözüm üreteceği basitlikte olmayıp, toplumumuzu oluşturan tüm tarafların desteği ve çabasıyla ele alınacak kapsamdadır. Önerimiz; siyasetçilerden, hukukçulardan, bürokratlardan, akademisyenlerden, sendikalardan, medya kuruluşlarından ve basın meslek örgütlerinden temsilcilerin bir araya gelmesi, ortak akıl oluşturulmasını amaçlayan toplantılarda konuları bütün detaylarıyla ele alması, çözüm önerileri üretilmesi ve bu önerilerin gerekli yasal düzenlemelerle Türkiye’ye kazandırılmasıdır” dedi.

Kasım 2021 tarihinde Trabzon’da gerçekleştirilen TGK Başkanlar Kurulu Toplantısında, sektörde yaşanan sorunların ve çözüm önerilerinin belirlendiğini, ardından bu konuların detaylarıyla ele alınarak rapor haline getirildiğini sözlerine ekleyen TGK Genel Başkanı Kolaylı, “Raporumuzu sunmak için siyasi parti liderlerinden istediğimiz randevu talebimize ilk yanıtı verdiğiniz ve bugünkü ziyarette bizleri kabul ettiğiniz için içtenlikle teşekkür ediyorum” dedi.

Ziyarette, medyanın sorunlarına ve çözüm önerilerine değinen TGK Onursal Başkanı ve Gazeteciler Cemiyeti (Ankara) Başkanı Nazmi Bilgin de 52 yıllık meslek yaşamında özellikle yerel medyanın bu kadar zor dönemden geçtiğine hiç tanık olmadığını ifade etti.

Basın İlan Kurumu’nun yerel gazeteler için çok önemli olduğuna dikkat çeken Bilgin, “Anadolu’da pek çok medya kurumu kapanmanın eşiğine geldi. Bir yandan dışa bağımlı olunan girdilerde döviz bazında artış olurken, diğer yandan döviz kurları inanılmaz arttı. Basın İlan Kurumu ve RTÜK gibi kurumların hiçbir siyasi iradenin güdümünde olmaması gerekiyor. Basın İlan Kurumu Genel Kurulu en kısa sürede toplanmalı ve resmi ilan tarifesi arttırılmalıdır. Kamu kurumlarının ilan ve reklamları da, medya kurumları arasında ayırım yapılmadan hakça dağıtılmalıdır” dedi.

Medya sektöründe yaşanan sorunları yakından takip ettiğini ifade eden Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da, basının toplumlar ve siyaset kurumları için önemini çok iyi bildiğini söyledi.

Basının gücünün siyasi otorite tarafından sınırlandırılmak istendiğine sık sık şahit olunduğunu kaydeden Kemal Kılıçdaroğlu, yaşanan sorunların çözümü için bütün siyasi parti liderlerinin katılımıyla bir toplantı yapılmasını, sorunların açık yüreklilikle ortaya konulmasını, ortak akılla çözüm üretilmesi gerektiğini kaydetti.

Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu tarafından hazırlanan raporu inceleyeceğini ve başta meslek yasası ve internet yasası olmak üzere yasal düzenlemeler konusunda gereken desteğin verileceğini vurgulayan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Meslek yasasına katkı koyarız. Yasanın hazırlanmasında gereken tüm çalışmaya destek oluruz. Üzerinde mutabakat sağlandığında da kanun teklifi olarak TBMM’ye sunarız. Hemen kabul edilmese bile arşivlerde yerini alır ve uygun ortam bulunduğunda günün şartlarına göre güncellenerek yasalaşabilir” dedi.

Not aldığı sorunları Türkiye gündemine taşıyacağını sözlerine ekleyen Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ziyaret nedeniyle TGK heyetine teşekkür etti.

TGK heyetinde Genel Başkan Nuri Kolaylı, Onursal Genel Başkanı Nazmi Bilgin, TGK Genel Başkan Vekili ve Doğu Anadolu Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Feridun Fazıl Özsoy, Anadolu Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Sefa Özdemir, Anadolu İnternet Gazetecileri Federasyonu Genel Başkanı Arif Kurt, Ege Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Cem Kaytan, Güney Doğu Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Çelik, Karadeniz Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Erdoğan Erişen, Marmara Gazeteciler Federasyonu Genel Başkan vekili ve TGK Genel Koordinatörü Sinan Tunç yer aldı.

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