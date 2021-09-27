banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Gençler günde 25TL ile geçiniyor!
Gençler günde 25TL ile geçiniyor!
Sarıgül'ün partisinde toplu istifa!
Sarıgül'ün partisinde toplu istifa!
40 TL'ye hamsi mi olur!
40 TL'ye hamsi mi olur!
Trafikte çakar, makas ve drifte 8 ayda toplam 54 bin TL ceza kesildi
Trafikte çakar, makas ve drifte 8 ayda toplam 54 bin TL ceza kesildi

TGB: “Mecliste çözüm, PKK’yı kurtarma planıdır”

Türkiye Gençlik Birliği (TGB), muhalefet partilerinin ’Kürt sorunu TBMM’de çözülmeli’ açıklamasını, "PKK’yı meşrulaştırma çalışması" olarak nitelendirdi.

Politika 27.09.2021, 14:39
TGB: “Mecliste çözüm, PKK’yı kurtarma planıdır”

Türkiye Gençlik Birliği (TGB), muhalefet partilerinin ’Kürt sorunu TBMM’de çözülmeli’ açıklamasını, "PKK’yı meşrulaştırma çalışması" olarak nitelendirdi.

TGB, bazı muhalefet partilerinin ’Kürt sorunu TBMM’de çözülmeli’ açıklamalarına yönelik basın açıklaması düzenledi. Ulus Atatürk Anıtı önünde yapılan basın açıklamasına, TGB Genel Başkanı Dilek Çınar ve Vatan Partisi Ankara İl Başkanı Deniz Tokgöz katıldı.

TGB Genel Başkanı Dilek Çınar, muhalefetin “Kürt sorununu TBMM’de çözelim”, “Kürt sorununun çözümünde HDP muhatap alınmalıdır” açıklamalarını PKK’yı meşrulaştırma ve HDP-PKK’yı kurtarma çabası olduğunu iddia etti.

"HDP-PKK’yı kurtarmaya çalışıyorlar"

Muhalefet partilerine seslenen Dilek Çınar, “Ey Kemal Kılıçdaroğlu, Ey Meral Akşener, ‘Amerika’nın Ankara’daki adamı’ Davutoğlu, ‘IMF’nin beyaz atlı prensi’ Ali Babacan, sizlere sesleniyorum: Türkiye’nin bir Kürt sorunu yoktur. Fakat sizin Türkiye ile sorununuz vardır. Amerika’nın Türkiye ile sorunu vardır” diye konuştu.

banner518
Yorumlar (0)
banner515
22°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 7 16
2. Altay 7 15
3. Beşiktaş 7 14
4. Trabzonspor 6 14
5. Hatayspor 7 13
6. Konyaspor 6 12
7. Alanyaspor 6 12
8. Kayserispor 7 11
9. Karagümrük 7 11
10. Galatasaray 7 11
11. Sivasspor 7 9
12. Adana Demirspor 7 9
13. Antalyaspor 7 8
14. Gaziantep FK 7 8
15. Başakşehir 7 6
16. Malatyaspor 7 6
17. Kasımpaşa 6 5
18. Göztepe 7 5
19. Giresunspor 7 2
20. Rizespor 7 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 7 19
2. Ankaragücü 7 15
3. Erzurumspor 7 15
4. Eyüpspor 7 13
5. Bandırmaspor 7 12
6. Tuzlaspor 6 11
7. Kocaelispor 6 10
8. Manisa FK 7 9
9. Menemenspor 7 8
10. Gençlerbirliği 7 8
11. Boluspor 6 7
12. Samsunspor 5 7
13. İstanbulspor 6 7
14. Altınordu 7 7
15. Adanaspor 7 6
16. Denizlispor 6 6
17. Balıkesirspor 6 6
18. Bursaspor 7 5
19. Ankara Keçiörengücü 6 4
Takımlar O P
1. Liverpool 6 14
2. Man City 6 13
3. Chelsea 6 13
4. M. United 6 13
5. Everton 6 13
6. Brighton 5 12
7. West Ham 6 11
8. Aston Villa 6 10
9. Brentford 6 9
10. Arsenal 6 9
11. Tottenham 6 9
12. Watford 6 7
13. Leicester City 6 7
14. Wolverhampton 6 6
15. Crystal Palace 5 5
16. Southampton 6 4
17. Newcastle 6 3
18. Leeds United 6 3
19. Burnley 6 2
20. Norwich City 6 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 7 17
2. Real Sociedad 7 16
3. Sevilla 6 14
4. Atletico Madrid 7 14
5. Rayo Vallecano 7 13
6. Barcelona 6 12
7. Real Betis 7 12
8. Valencia 7 11
9. Osasuna 7 11
10. Athletic Bilbao 7 10
11. Villarreal 6 8
12. Mallorca 7 8
13. Espanyol 7 6
14. Cádiz 7 6
15. Elche 7 6
16. Celta de Vigo 6 4
17. Levante 7 4
18. Granada 6 3
19. Deportivo Alaves 6 3
20. Getafe 7 0