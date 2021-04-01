Tevfik Göksu’dan İmamoğlu’na açık çağrı!

Göksu, bir televizyon programında “Allah herkese Tevfik Göksu gibi Grup Başkanvekili versin. Siyaseten memnunum, İstanbul için mutsuzum" diyen İmamoğlu’nu İstanbul’u konuşmak için istediği kanalda tartışmaya davet etti.

İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun özel bir televizyon kanalındaki programda kendisine yönelik söylemlerine Twitter üzerinden karşılık verdi. Göksu'nun kendisine iddia ettiği haksızlıkların hesabını aile fertlerine bile veremeyeceğini söyleyen İmamoğlu, “Allah herkese Tevfik Göksu gibi Grup Başkanvekili versin. Siyaseten memnunum, İstanbul için mutsuzum" demişti.

"KANALI SİZ BELİRLEYİN, İSTANBUL’U KONUŞALIM!"

İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu da bu söylemleri üzerine İmamoğlu’nu, bir televizyon kanalında İstanbul adına konuşmak için yayına davet etti. Göksu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Mecliste sorduğumuz sorulara cevap veremeyen İBB Başkanı, yandaş bir kanalda, yandaş gazetecileriyle dedikodumu yapmış. Eğer Sayın Başkanın yüreği yetiyorsa ve İstanbul adına söyleyecek sözü varsa, kendi belirleyeceği kanalda oturup İstanbul'u konuşalım” ifadelerini kullandı.