İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nde AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, ’’Seçimde Türkiye’yi bölmek isteyenler, dolandırmak isteyenler kaybetti. Bu seçimde Tek Millet, Tek Bayrak, Tek Vatan, Tek Devlet diyenler kazandı’’ dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi, Mayıs Ayı İSKİ Genel Kurul Toplantısı Zeynel Abidin Okul başkanlığında yapıldı. Toplantıda konuşan İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, seçimde alınan zaferle ilgili konuşma yaptı ve muhalefete yüklendi. Göksu’nun konuşması sırasında ortam ara ara gerilirken AK Parti masalarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adına sloganlar atıldı. Göksu, "Seçimde Türkiye’yi bölmek isteyenler, Türkiye’yi arkasında dolandırmak isteyenler kaybetti. Bu seçimde ’Tek Millet, Tek Bayrak, Tek Vatan, Tek Devlet’ diyenler kazandı. Bu seçimi ‘Zulüm 1453’te başladı’ diyenler kaybetti. Bu seçimde, milletin onuru, gururu, bu milletin sevdası haline gelmiş İHA, SİHA, Kızılelmaları durduracaklarını söyleyenler kaybetti. Bu seçimde kapalı kapı arkasında devletin ve milletin bekasını ortadan kaldırmak için anlaşma yapanlar, Amerika’da yoldan geçerken hamburger yiyip kimlere ne söz verdiyse o sözleri verenler kaybetti ve FETÖ kaybetti. 13. Cumhurbaşkanı Adayı çıkıp KHK’larla işten uzaklaştırılanları göreve getireceğini söylemedi mi? Bu seçimde Kandil’den çıkıp açıklama yaparak ‘Tayyip Erdoğan’ı göndermeliyiz, AKP ve MHP Faşizmini yok etmeliyiz’ diyen Kandil’deki katiller kaybetti, küresel güçlerle iş birliği yapanlar kaybetti. Bu seçimde Tayyip Erdoğan, Türk milleti, Bosna Hersek, Azerbaycan, Filistin, dünya mazlumları, 86 milyon Türkiye ve gerçekler kazandı. Türkiye’nin şahlanışı başlıyor, arkadaşlar bundan sonra kendi iç meseleleriyle uğraşa dursunlar’’ diye konuştu.

Göksu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na değinerek, ‘’İstanbul’un büyükşehir belediye başkanlığını yapmayan belediye başkanı, 4 yıl boyunca cumhurbaşkanlığı hayali gördü. Bu hayale ulaşamadı, en sonunda yardımcılığın aday adaylığına tatmin oldu. Şimdi başka hayaller peşinde, İstanbul yine gündeminde yoktur. Şimdi 28 Mayıs’ta aziz milletimiz, Recep Tayyip Erdoğan’ı yeniden devlet başkanı seçti. İnşallah 2024’te de İstanbul’u da asıl sahibine teslim edecek" ifadelerini kullandı.