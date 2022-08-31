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Teröristler tarafından öldürülen AK Parti’li Yunus Koca unutulmadı
Diyarbakır’da AK Parti eski Gençlik Kolları Başkanı Yunus Koca, mezarı başında anıldı.
Politika 31.08.2022, 17:19
Diyarbakır’da AK Parti eski Gençlik Kolları Başkanı Yunus Koca, mezarı başında anıldı.
Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesi Dağkapı semtinde bulunan eczanesinden çıkan AK Parti Diyarbakır eski Gençlik Kolları Başkanı Yunus Koca, arabasına bindiği sırada kimliği belirsiz bir kişinin saldırısına uğramıştı. Vücuduna kurşun isabet eden Koca, ağır yaralı olarak kaldırıldığı Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi’nde kurtarılamayarak yaşamını yitirmişti. AK Parti Diyarbakır Gençlik Kolları üyeleri ve yöneticileri, eski başkanlarını unutmayarak mezarı başında andı.
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