Temel Karamollaoğlu'ndan Afganistan yorumu: Emperyalizme karşı kazandılar

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu Fatih Altaylı'nın hazırlayıp sunduğu 'TEKE TEK' programına konuk oldu.

Gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Karamollaoğlu, Taliban konusunda çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"EMPERYALİZME KARŞI BİR ZAFERDİR"

Karamollaoğlu, Taliban'ın Afganistan'da kısa sürede yönetimi ele almasını "emperyalizme karşı bir zafer" olarak yorumladı.

Meseleye Afganistan olarak baktığını belirten Kar amollaoğlu, "Ben meseleye doğrudan Taliban diye yaklaşmıyorum, Afganistan diye yaklaşıyorum. Afganistan kadim bir ülke." ifadelerini kullandı.

"ABD BU SAVAŞTAN YENİK ÇIKTI"

Cumhuriyet kurulduğunda ilk ziyaret eden ülkelerden biri olduğunu aktararak, "Bize hem birinci Cihan Harbi'nde hem de İstiklal Harbi'nde destek veren daha sonra, Cumhuriyet kurulduktan sonra da Türkiye'yi ilk ziyaret eden krallardan birisi, Afgan Kralı geldi." diye konuştu.

ABD'nin bu mücadeleden yenik çıktığını vurgulayan Karamollaoğlu, "Afganistan'da son kırk yıldır, bunun son yirmi yılı ABD'ye karşı olmak üzere bir bağımsızlık mücadelesi vardı. Bunlar sonunda galip geldiler. Bana göre ABD ne derse desin, bu mücadeleden yenik çıktı" ifadelerini kullandı.