Temel Karamollaoğlu hastaneye kaldırıldı

Korona virüs tedavisi gören Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun tedbir ve tedavi amacıyla hastaneye yatırıldığı bildirildi.

Saadet Partisi’nden korona virüse yakalanan Temel Karamollaoğlu’nun sağlık durumuna ilişkin yapılan Açıklamada “Genel Başkanımız Temel Karamollaoğlu’nun bugün kontrol amaçlı gittiği Ankara Şehir Hastanesine, doktorlarının tavsiyesi üzerine tedbir ve tedavi amacıyla yatışı gerçekleştirilmiştir. Tedavisine bir süre burada devam edecek olan Genel Başkanımızın sağlık durumu iyidir” denildi.