Temel Karamollaoğlu, gündemi değerlendirdi

Karamollaoğlu, yaptığı konuşmada şunları söyledi:

Bütçe Görüşmeleri

Kıymetli basın mensupları… Malumunuz olduğu üzere bütçe görüşmeleri devam etmektedir.

Hemen belirtelim ki bütçe bir hükümetin kimliğidir, ekonomi anlayışının aynasıdır.

Gelin hep birlikte 2021 Bütçe rakamlarına bir göz gezdirelim;

Bütçe beklentisi olarak; 1 trilyon 101,1 milyar lira, bütçe giderleri ise1 trilyon 346,1 milyar lira…

Böylelikle bütçe, 245 milyar lira “açık vermeyi” hedefliyor!

Bakınız Bütçe ’de en dikkat çekici rakamlardan birisi faize ödenecek miktar.

İktidar her yıl kırdığı faiz rekoruna bir yenisini daha eklemeye niyetli görülüyor…

2021 bütçe hedefinde faize ayrılan miktar 179,5 milyar lira.

Hemen belirtmek istiyorum ki faiz hedefindeki bu dehşet verici rakam bizi son derece endişelendiriyor.

Rakamlar Hükümetin Kimliğini Ele Veriyor

Bütçe rakamları bir iktidarın kimliğini ele verir.

Bütçe’de faize ayrılan pay 179,5 milyar lirayken.

-Buna karşın yatırımlara ayrılan pay 103.7 milyar lira…

-Tarıma ayrılan pay ise 22 milyar lira.

Halbuki Gayri Safi Milli Hasıla üzerinden hesap edersek milli gelirin en az %1’nin tarıma destek olarak ayrılması lazım. Yani 43 milyar lira ayrılması gerekirken onun yarısı bir para ayrılmış.

Kısaca söylersek bu bütçe; ülkemizin iflasını gösteren bir bütçe…

Bu bütçe tükenmişlik bütçesi…

Sn. Cumhurbaşkanı şiiri çok sever hatta şiir sebebiyle başı derde girdi.

Ben de kendisine Necip Fazıl’ın dizelerini hatırlatmakta fayda görüyorum:

Allahın on pulunu bekleye dursun on kul;

Bir kişiye tam dokuz, dokuz kişiye bir pul.

Bu taksimi kurt yapmaz kuzulara şah olsa;

Yaşasın, kefenimin kefili karaborsa!

Bu Bütçe Milletin Değildir

Kıymetli arkadaşlar…

Çok açık bir şekilde söylemek istiyorum; bu bütçe milletin bütçesi değil…

Bu bütçede; Sivas’ta 500 liralık yardım için metrelerce kuyruk oluşturanlar yoktur…

Bu bütçede Saraçhane’de bir tas sıcak çorba için kuyruğa giren yüzlerce gariban yoktur…

Bu bütçede asgari ücretle çoluk çocuğunu okutmaya çalışan, evini geçindirmeye çalışanlar yoktur.

Bu bütçede işsizler yok, işçi ve memur yok…

Bu bütçede Türkiye’nin seçilmiş/atanmış kişileri veya torpil geçilen şirketleri var.

Bu bütçede yap işlet devret ile yapılan otoyollar, köprüler var..

Bu bütçede 19 bin liralık işe 17 milyon lira ödenen kimseler vardır.

Yine görülüyor ki; aslan payı her yıl olduğu gibi bu yılda rantiyeciye, bir avuç mutlu azınlığa aktarılacaktır.

Yine en çok faiz lobisi kazanacaktır. Rakamlar bunun habercisidir.

Bu Tablo Türkiye’nin Acı Gerçeğidir.

Kıymetli arkadaşlar…

Çok acı ve üzücü bir tabloyu içinde bulunduğumuz durumun anlaşılması için burada dile getirmek istiyorum.

Bir markete girdiğimiz zaman bebek mamalarının çalınmaması için kilitli kutularda muhafaza edildiğini görmeye başladık.

Peki bu tedbir niye alınıyor; mamalar o kadar pahalanmış ki, bazı anne babalar çaresizlikten, yoksulluktan buna tevessül ediyorlar.

Bakınız son bir yılda;

Bebek bezi; %40

Bebek maması; %32

Süt; %50 zamlanmış.

Bir kutu mama 200 liranın üzerine çıkmış…

İşte bu tablo Türkiye’nin acı tablosudur, ülkemizin, insanımızın gerçeğidir.

Zam Teklifimizi Çarptırmak Ahlaksızlıktır

Bizim bazı ifadelerimizi çarpıtanlar oldu.

Bir insan bir şey söylediği zaman onu anlamıyorsa gelir sorar düzeltmesini ister ama anlıyor da çarpıtıyorsa bu düpe düz ahlaksızlıktır.

Bu ahlaksızlığı yapanlar hakikaten garibanın halini hiç anlamayanlar.

Biz ne dedik ekonomide iki rakam belirtilir! Açlık sınırı ve yoksulluk sınırı. Normal şartlarda bir ülkede hedef 8000 lirayı yakalamak olmalıdır, bu bir yılda olmaz ama bir süreç belirlenir 10 sene sonra veya 15 sene sonra Türkiye’de yaşayan insanın eline yoksulluk sınırında bir ücretin geçmesi gerekir.

En önemli adımlardan birisi de asgari ücretten vergi alınmaması primlerin de devlet tarafından karşılanmasıdır.

Eğer bu yapılırsa asgari ücret 2900 liranın üstüne çıkar ve eşel mobil sistemi ile de enflasyonun üzerinde %7 reel zam yapılmalıdır.

Bu yapıldığı takdirde 3300-3500 gibi bir rakama tekabül eder. Bu sağlanırsa bundan sonra her sene bu yo l takip edilirse 10 yıl sonra asgari ücretlinin eline geçen para yoksulluk sınırına yaklaşır.

Aşı Tartışmaları

Bu noktada bir başka konuya daha temas etmek istiyorum.

Salgının etkisi ne yazık ki şiddetli bir şekilde hissediliyor, dünyada aşı ile ilgili yapılan çalışmaları ise yakinen takip etmekteyiz.

Fakat burada bazı soruları Sağlık Bakanlığımıza yöneltmek istiyorum.

Aşı konusunda niçin Çin menşeli aşı tercih edildi? Bunu kaça alıyoruz?

Bu aşıyı satın alma sürecinde hangi şirketler aracılık yaptı?

Orada 10 olan burada 15’ mi satılacak yoksa 80 mi bilmek istiyoruz?

Niçin şeffaflık yok?

İlk dalgada başarılı bir şekilde götürülmeye çalışılan süreç rakamların şeffaflığını kaybetmesi ile ne yazık ki akamete uğratıldı.

Hali ile covid salgın süreci şeffaf götürmeyen iktidarın aşı ile ilgili aldığı kararlara da güvenemiyoruz.

Bu sorulara cevap verilmesinin doğru olacağını düşünüyoruz.

AB Zirvesi

Muhterem arkadaşlar…

Türkiye’nin karşı karşıya kaldığı en önemli sorunlardan birisi AB zirvesinin yapılmasıdır.

AB zirvesinde alınacak kararlar sonrası Türkiye’nin ciddi yaptırımlar ile karşı karşıya kalması söz konusu.

AB Parlamentosunda şaşalarla karşılanmış bir ülkeydik şimdi ise tam tersi.

Biz AB aşığı değiliz, AB üyesi bir Türkiye olabilir mi? Olabilir ama Türkiye İslam ülkeleri ile yaptığı anlaşmalara sadık kalacaksa bu olabilir.

Bunu rahmetli Erbakan Hocamız söylemişti zamanında…

Belirtelim ki biz Mavi Vatan, Doğu Akdeniz gibi konularda hükümetin yanındayız.