TEM Daire Başkanı Hasan Yiğit: "2022 yılında 19 canlı bomba yakalandı"

Antalya’da düzenlenen Terörle Mücadele Şube Müdürleri (TEM) Değerlendirme Çalıştayında konuşan TEM Daire Başkanı Hasan Yiğit, "Önemli dijital arşivlerinin deşifre edilmesi sonucu 2022 yılında 19 canlı bomba yakalanarak adalete teslim edildi. 33 ülkeden FETÖ terör örgütü üyesi 143 şahıs getirilerek adalete önüne çıkarıldı" dedi.

Antalya’nın Serik ilçesinde gerçekleştirilen Terörle Mücadele Şube Müdürleri (TEM) Değerlendirme Çalıştayında konuşan TEM Daire Başkanı Hasan Yiğit, “2022 yılı içerisinde terör örgütlerini gerilettik. Hücre evleri deşifre edildi. DEAŞ terör örgütü 6 yıldır ülkemizde eylem gerçekleştirememiştir. Önemli dijital arşivlerinin deşifre edilmesi sonucu canlı bomba eylemi yapabilecek sadece 2022 yılında 19 canlı bomba yakalanarak adalete teslim edilmiştir. FETÖ yurt dışından kadrolarına moral vermeye çalışmaktadır. Yunanistan’dan yurt dışına kaçış girişimleri devam etmektedir. Bugün itibariyle 33 ülkeden 143 şahıs getirilerek adalete önüne çıkarıldı. Hain ve sinsi terör örgütü ile mücadelemiz devam edecektir. PKK ülkemiz için bir beka sorudur. Kararlı bir mücadele yürüterek sonuç aldık. Gücü ve etkisi kırıldı. Milletimiz emin olsun, kalanını da temizleyeceğiz. Operasyonlarımız kesintisiz sürecek” dedi.