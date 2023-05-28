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Tekirdağ’da oy verme işlemi başladı
CUMHURBAŞKANLIĞI İKİNCİ TUR SEÇİMLERİ'NDE OY VERME İŞLEMİ BAŞLADI.
Politika 28.05.2023, 08:17
Cumhurbaşkanlığı İkinci Tur Seçimleri’nde oy verme işlemi başladı.
Tüm yurtta olduğu gibi Tekirdağ’da da Cumhurbaşkanlığı İkinci Tur Seçimleri’nde oy verme işlemi başladı. Vatandaşlar sabah saatlerinde oy kullanacakları okullara gelerek seçmen listelerinde yer alan sandıklarda oylarını kullanmaya başladı.
Vatandaşların yoğun katılım gösterdiği seçimlerde oy verme işlemi saat 17.00’ye kadar devam edecek.