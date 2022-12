Tefenni Belediyesinden BİM CEO’suna bilboardlı tepki

Burdur’da Tefenni Belediyesi BİM Genel Müdürü’nün açıklamalarının ardından tepki olarak market önündeki reklam panosuna MHP genel başkanı Devlet Bahçelinin zincir marketlerle ilgili yaptığı açıklamanın yazılı olduğu afişi astırdı.

Geçtiğimiz günlerde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli zincir marketler hakkında “Sürekli zam yapan zincir marketlerin FETÖ ile irtibatları araştırılmalıdır. Açgözlülere müsamaha gösterilmemelidir. Mutfaklarımıza karabasan gibi çöken kim varsa, iki yakasından tutmaz devletin asli vazifesidir" açıklaması yapmıştı.

Bunun üzerine BİM Genel Müdürü Galip Aykaç ise bu açıklamaya karşı cevap olarak, “FETÖ örgütüyle bizi tehdit eden parti liderlerine söyleyeceklerimiz var. Bu ülkenin güzel insanları sizlerin yalanlarına hiçbir şekilde itibar etmediler. Bu süreçte o bahsedilen zincir marketleri diye altını çizerek söylenen üç harfliler diye bizleri farklı yere koyan ve bunları koymaya çalışan ve müslüman olduğunu iddia eden bu insanlara söyleyeceklerimiz var. Lütfen aynaya baksınlar. Kendilerini göreceklerdir. Bunların hepsinde bir art niyet vardır. Bir algı yönetimi vardır. Bunlara tüketicimiz hiçbir zaman karşılık vermemiştir" demişti.

Bu açıklamanın ardından MHP’li Tefenni Belediyesi tepki olarak Tefenni ilçesinde bulunan BİM market önündeki reklam panosuna MHP gelen Başkanı Devlet Bahçeli’nin zincir marketler grubu hakkında yaptığı açıklamaların yer aldığı afişi astı. Bu afişi sosyal medya hesabında paylaşan Tefenni Belediye Başkanı Ümit Alagöz Türkiye’de gündem oldu.

MHP’li Tefenni Belediye Başkanı Ümit Alagöz bu konu hakkında açıklamalarda bulundu. Başkan Alagöz, BİM Genel Müdürü’nün yaptığı açıklamalar için “Galip Aykaç’ın açıklamalarını esefle okudum ve takip ettim. Biz siyasetle uğraşan insanlarız. Siyasette her şeyden önce eleştiriyi hazmetmeniz gerekir. Eleştirisel bir noktada eleştirilmeniz gayet doğaldır ve buna eleştirildikten sonra yakışır bir şekilde cevap vermeniz gerekir. Galip Aykaç beyefendi eleştiri dozunu öyle bir kaçırdı ki sadece haddini aşmadı, maksadını da aşan cümleler sarf etti. Tabi bu cümlelerden en çok kendince nasiplendirmeye çalıştığı kişi ülkücü hareketin olduğu bölümdü. Dolayısıyla genel başkanımız sayın Dr. Devlet Bahçeli beyefendinin “Zincir marketlerin FETÖ terör örgütü ile irtibatının ince ve detaylı bir şekilde araştırılsın” cümlesinin cevabı bu olmamalıydı. Ben her zaman söylüyorum bir siyasetçi olarak benim bile FETÖ ile irtibatım araştırılsın, bundan hiç kimsenin gocunmaması lazım. FETÖ bir terör örgütüyse ki terör örgütü, bundan dolayı kimse kendisi hakkındaki araştırma talebine bence kimse bu şekilde karşılık vermemeli. Ben bu açıklamaları doğru bulmuyorum ve bunu her platformda söylüyorum” dedi.

"Süper marketlerin denetimlerini aralıksız olarak yapıyoruz"

Alagöz, "Süper marketler ve zincir marketlerin denetimlerini biz yerel marketler de olmak üzere özellikle pandemi döneminden itibaren sıkça yapıyoruz. Hatta şu anda devam etmekte olan denetimlerimiz var. Bugün itibariyle iki zincir marketin denetimi tamamlandı, üçüncüsünü yapıyorlar şu an zabıta arkadaşlarımız ve yetkili birimlerimiz. Bugün yapılan denetimlerde tarihi geçen bir takım ürünler tespit edildi ve bunların imhasına gidildi ama mühürlenen ve ya kapatılan herhangi bir zincir market yok. Biz sadece bu güne özgü değil bundan önceki dönemlerde de yerel esnafa sahip çıkılması noktasında bir takım çalışmalar yapıyorduk. Bugün bu biraz da Galip Aykaç beyefendinin açıklamalarıyla farklı bir boyuta ulaştı. Bizim bu tepkimiz Türkiye’de sosyal medya aracılığıyla çok fazla yayıldı ve bu noktada destek aldığımız ciddi bir kesim de var. Ama tepkimizi ağır bulan bir kesim de var. Ben yanlış yaptığımızı düşünmüyorum. Çünkü burada gayri yasal bir şey yok. Biz Bahsetmiş olduğumuz marketin önündeki kaldırıma belediyenin kararını almış olduğu bir reklam panosundan bahsediyoruz. Bu reklam panosuna da genel başkanımızın süper marketler ve zincir marketler ile ilgili söylemiş olduğu cümleleri koyduk. Tefenni gibi veya bizim ölçeğimizdeki ilçelerde insan ilişkileri biraz daha üst düzeydedir. Dolayısıyla cenazemiz beraber, düğünümüz beraber yapılır. Cenazenize veya düğününüze katılan insanlar yerel marketçilerdir. Bu noktada tüm yerel esnafımız arkamda duruyorlar. Hepsi tam destek veriyorlar. Buradan şu anlaşılmasın bizim herhangi bir zincir marketin şubesi niye açıldı, açılmasın deme lüksümüz yok, böyle bir düşüncemizde yok. Lakin zincir marketler de belli kurallar çerçevesinde insanlara saygıyı ön planda tutarak bu ticareti yapmalılar. Ben bu saygının kaybolduğu kanaatine vararak böyle bir duruma geldim. İnsanları aşağılamaya hiçbir ticaret erbabının hakkı yok” diyerek sözlerini bitirdi.