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Tedavi gördüğü hastaneden bugün taburcu olan Çekya Devlet Başkanı Milos Zeman’ın Covid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından yeniden hastaneye kaldırıldığı bildirildi.
Tedavi gördüğü hastaneden bugün taburcu olan Çekya Devlet Başkanı Milos Zeman’ın Covid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından yeniden hastaneye kaldırıldığı bildirildi.
Politika 25.11.2021, 21:22
Tedavi gördüğü hastaneden bugün taburcu olan Çekya Devlet Başkanı Milos Zeman’ın Covid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından yeniden hastaneye kaldırıldığı bildirildi.